RECIBÍ EL NEWSLETTER
Asentamiento villa isabel

Homicidio en Montevideo: atacaron a tiros a un hombre de 31 años en la zona de Villa García

El homicidio fue en el asentamiento Villa Isabel, cerca del límite con Canelones.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 31 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este viernes en Pasaje El Hornero esquina Camino La Corona en el asentamiento Villa Isabel (zona de Villa García). El ataque ocurrió antes de las dos de la madrugada.

La víctima fue encontrada caída, ya sin vida, con varios disparos de arma de fuego en el pecho, un brazo y la pelvis.

En la escena los efectivos ubicaron varias vainas calibre 9 milímetros, ojivas y un arma de fuego.

Foto: Subrayado. Moto de Pedro Montero, recuperada.
Seguí leyendo

Imputaron a un hombre por el homicidio de Pedro Montero, a quien le rapiñaron la moto en la ruta 102

Al lugar concurrió personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente para la investigación del homicidio. La Policía de Montevideo informó que el fallecido tenía varios antecedentes penales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PUNTA DEL ESTE

Salió en moto de agua el jueves de noche y no volvió; lo encontraron este viernes y no quería ser asistido
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
POSSOLO Y GENERAL FLORES

Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna
¿A QUÉ SE DEBE?

OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana

Te puede interesar

Imagen de la esquina de León Pérez y Capitán Basilio Araujo, donde ocurrió el siniestro. Foto: Mariana Gabetti
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida
Prisión preventiva para delincuente por ataque a la casa de la fiscal de Corte; le imputaron atentado agravado
AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN

Prisión preventiva para delincuente por ataque a la casa de la fiscal de Corte; le imputaron atentado agravado
Operativo para levantar personas en calle este viernes. video
Montevideo

Policía levanta personas en calle: se busca "no permitir que ningún ciudadano duerma en la calle", dice subjefe

Dejá tu comentario