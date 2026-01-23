Un hombre de 31 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este viernes en Pasaje El Hornero esquina Camino La Corona en el asentamiento Villa Isabel (zona de Villa García). El ataque ocurrió antes de las dos de la madrugada.
Homicidio en Montevideo: atacaron a tiros a un hombre de 31 años en la zona de Villa García
El homicidio fue en el asentamiento Villa Isabel, cerca del límite con Canelones.
La víctima fue encontrada caída, ya sin vida, con varios disparos de arma de fuego en el pecho, un brazo y la pelvis.
En la escena los efectivos ubicaron varias vainas calibre 9 milímetros, ojivas y un arma de fuego.
Al lugar concurrió personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente para la investigación del homicidio. La Policía de Montevideo informó que el fallecido tenía varios antecedentes penales.
