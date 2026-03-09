RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO POR NUEVO CONVENIO COLECTIVO

Cuarto intermedio entre Adeom y la Intendencia de Montevideo: levantan el paro a las 15:30

La negociación en el Ministerio de Trabajo entre Adeom y la Intendencia de Montevideo entró en un cuarto intermedio hasta el 18 de marzo. El sindicato levanta el paro este lunes de tarde.

adeom-en-el-ministerio-de-trabajo

A la salida de la reunión este lunes en el Ministerio, el sindicato anunció que levanta el paro a las 15:30.

El conflicto con la administración de Mario Bergara surgió tras el rechazo (dos veces) de la asamblea de funcionarios al convenio colectivo propuesto por la Intendencia.

Paro y movilización de ADEOM en el Ministerio de Trabajo. Foto: carteles en la puerta del Ministerio (foto  de Martín Abreu, Subrayado).
Este convenio fue acordado por la dirigencia de Adeom con la Intendencia (en diciembre de 2025) pero rechazado en dos asambleas por los funcionarios.

El conflicto entonces escaló con paros y movilizaciones la semana pasada, y ahora con reuniones en el Ministerio de Trabajo.

