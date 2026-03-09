Tras varias horas de negociación en el Ministerio de Trabajo, la Intendencia de Montevideo y el sindicato de funcionarios (Adeom) entraron en un cuarto intermedio hasta el 18 de marzo, cuando volverán a reunirse para intentar un acercamiento.
Cuarto intermedio entre Adeom y la Intendencia de Montevideo: levantan el paro a las 15:30
La negociación en el Ministerio de Trabajo entre Adeom y la Intendencia de Montevideo entró en un cuarto intermedio hasta el 18 de marzo. El sindicato levanta el paro este lunes de tarde.
A la salida de la reunión este lunes en el Ministerio, el sindicato anunció que levanta el paro a las 15:30.
El conflicto con la administración de Mario Bergara surgió tras el rechazo (dos veces) de la asamblea de funcionarios al convenio colectivo propuesto por la Intendencia.
Este convenio fue acordado por la dirigencia de Adeom con la Intendencia (en diciembre de 2025) pero rechazado en dos asambleas por los funcionarios.
El conflicto entonces escaló con paros y movilizaciones la semana pasada, y ahora con reuniones en el Ministerio de Trabajo.
