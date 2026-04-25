Homicidio en el Kibón: la víctima es uno de los hinchas de Peñarol que estuvo detenido en Brasil

El joven asesinado este sábado de mañana a la salida de un baile en la zona del Kibón , en Pocitos, es uno de los hinchas de Peñarol que estuvo detenido en Brasil en el año 2024 tras un partido de la Copa Libertadores.

Así lo confirmó a Subrayado el abogado Rodrigo Rey, quien junto a Jorge Barrera tomaron el caso para representar a la familia de la víctima. Se llamaba Ignacio Telechea y tenía 20 años.

Según supo Subrayado con fuentes del caso, la Policía tiene indicios de quién es el asesino e investiga por estas horas si el crimen ocurrió tras una discusión con hinchas de Nacional.

De acuerdo a la información que maneja la Policía, el homicida escapó de la zona del Kibón en un auto Chevrolet Sonic rojo que, según las fuentes consultadas, fue visto por las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior poco después en la intersección de Bulevar Batlle y Ordóñez esquina Martín Rodríguez.

Cuando la Policía llegó al Kibón, alertada por un llamado al 9.1.1. los amigos de la víctima estaban haciéndole un torniquete en un pierna, según el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Los efectivos lo trasladaron a un centro de salud, donde falleció cuando era atendido por los médicos. Tenía “múltiples heridas de arma de fuego”, dice el parte policial primario.

El mensaje de los abogados Rey y Barrera

Los abogados de la familia del joven asesinado, Rodrigo Rey y Jorge Barrera publicaron un mensaje en redes sociales.

“Con Jorge lamentamos mucho el vil asesinato de Nacho, un gurí que pudimos conocer en profundidad a lo largo de nuestra extensa defensa de hinchas detenidos en Brasil”, dice el posteo, y agrega: “Hemos decidido apoyar y representar a Beatriz, su mamá y también a sus hermanos, en estás horas difíciles. Estamos trabajando y aportando elementos relevantes para una pronta captura de los responsables y luego también trabajaremos activamente en coadyuvar a Fiscalía para su debido juzgamiento y condena”.

Y concluye: “En estos momentos la prioridad es que el Departamento de Homicidios pueda hacer su trabajo con tranquilidad, y estamos confiados en que prontamente y en las próximas horas recibiremos noticias que van a traer paz a la tumba de Nacho y a su familia. Gracias a todos y un fuerte abrazo a Beatriz”.