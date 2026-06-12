Una espesa niebla cubre gran parte del país este viernes de mañana, con visibilidad muy reducida, en alguno casos a 100 metros o menos, lo que provocó en el aeropuerto de Carrasco demoras y atrasos en el arribo y la partida de varios vuelos.
Arribos y partidas demoradas en el aeropuerto de Carrasco por la espesa niebla que cubre gran parte del país
Una espesa niebla cubre gran parte del país y en el aeropuerto de Carrasco provocó demoras y atrasos en el arribo y la partida de vuelos este viernes de mañana.
De acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros, la nieblas y neblinas persisten desde hace varios días en la mañana, y se extenderán hasta el sábado inclusive.
Según el portal oficial de Meteorología, en las primeras horas de la mañana de este viernes la visibilidad en Montevideo, el área metropolitana y toda la zona sur del país se reducía a 100 metros o menos.
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