Arribos y partidas demoradas en el aeropuerto de Carrasco por la espesa niebla que cubre gran parte del país

Una espesa niebla cubre gran parte del país este viernes de mañana, con visibilidad muy reducida, en alguno casos a 100 metros o menos, lo que provocó en el aeropuerto de Carrasco demoras y atrasos en el arribo y la partida de varios vuelos.

De acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros, la nieblas y neblinas persisten desde hace varios días en la mañana, y se extenderán hasta el sábado inclusive.

Según el portal oficial de Meteorología, en las primeras horas de la mañana de este viernes la visibilidad en Montevideo, el área metropolitana y toda la zona sur del país se reducía a 100 metros o menos.

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