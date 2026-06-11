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BARRIO PINARES

Homicidio en Maldonado: un hombre fue encontrado tendido en la calle con varios disparos

La Jefatura de Policía de Maldonado indicó que se trata de un hombre de 39 años que contaba con antecedentes; se encontraba en la calle Proción, en el barrio Pinares.

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La Policía de Maldonado investiga el homicidio de un hombre ocurrido en el barrio Pinares, en Maldonado.

El servicio de emergencias 911 tomó conocimiento de un hombre tirado en la vía pública, en la calle Proción, y de que se habían escuchado disparos de arma de fuego.

Una vez en el lugar, efectivos y médicos, constataron la presencia del hombre tendido en la calle con varios impactos de arma de fuego; los médicos determinaron su fallecimiento.

Foto: Subrayado. Archivo.
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Se trató de un hombre de 39 años, poseedor de antecedentes penales.

En la escena trabajó la fiscal de 2° Turno, autoridades del Comando de Jefatura, jefes de las Zonas Operacionales II y V, personal de Policía Científica y efectivos del Departamento de Homicidios.

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