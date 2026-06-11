La Policía de Maldonado investiga el homicidio de un hombre ocurrido en el barrio Pinares, en Maldonado.
Homicidio en Maldonado: un hombre fue encontrado tendido en la calle con varios disparos
La Jefatura de Policía de Maldonado indicó que se trata de un hombre de 39 años que contaba con antecedentes; se encontraba en la calle Proción, en el barrio Pinares.
El servicio de emergencias 911 tomó conocimiento de un hombre tirado en la vía pública, en la calle Proción, y de que se habían escuchado disparos de arma de fuego.
Una vez en el lugar, efectivos y médicos, constataron la presencia del hombre tendido en la calle con varios impactos de arma de fuego; los médicos determinaron su fallecimiento.
Homicidio en Ciudad del Plata: varios hombres atacaron a tiros a la víctima y huyeron por un campo, dicen testigos
Se trató de un hombre de 39 años, poseedor de antecedentes penales.
En la escena trabajó la fiscal de 2° Turno, autoridades del Comando de Jefatura, jefes de las Zonas Operacionales II y V, personal de Policía Científica y efectivos del Departamento de Homicidios.
Dejá tu comentario