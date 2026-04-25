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MONTEVIDEO

Mataron a un joven de varios disparos a la salida de un baile, en la rambla del Kibón,

Ocurrió este sábado a las 6:30 de la mañana, en la rambla del Kibón, en Pocitos. El joven fue herido con varios disparo de arma de fuego y los atacantes huyeron en un auto por la rambla y luego Batlle y Ordóñez.

Mataron a un joven de varios disparos a la salida de un baile, en la rambla del Kibón. Foto: archivo Subrayado.

Mataron a un joven de varios disparos a la salida de un baile, en la rambla del Kibón. Foto: archivo Subrayado.

Mataron a un joven de un disparo de arma de fuego, este sábado de mañana en la rambla de Pocitos, en la zona del Kibón.

Según información primaria a la que accedió Subrayado, el joven salía de un baile con amigos, tuvo una discusión con otras personas y allí se escuchó una detonación. El joven cayó al piso herido de un disparo.

Los atacantes escaparon del lugar en un auto Chevrolet Sonic rojo que, según las fuentes consultadas, fue visto por las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior poco después en la intersección de Bulevar Batlle y Ordóñez esquina Martín Rodríguez.

El lugar donde ocurrió el homicidio del joven de 22 años, frente al Rosedal del Prado. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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Cuando la Policía llegó al Kibón el herido estaba siendo atendido por sus amigos. De acuerdo al parte policial le estaban haciendo un torniquete en una de sus piernas.

Los policías trasladaron de inmediato a la víctima a un centro de salud con escasos signos vitales.

Consultado el hermano de la víctima, dijo que al salir del baile se generó un altercado con otros hombres y que en medio de la discusión se escucharon varios disparos.

Poco después desde el centro de salud se informó a la Policía el fallecimiento de la víctima por “heridas múltiples de arma de fuego”.

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