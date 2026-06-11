El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este sábado y domingo se registrarán temperaturas bajo cero y heladas meteorológicas en la madrugada.
Sábado y domingo con temperaturas bajo cero y "fuertes heladas", anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo adelantó que en la noche del sábado habrá pasaje de mucha nubosidad que generará algún chaparrón en toda la franja costera, despejándose rápidamente.
"Fuertes heladas en la noche del sábado y del domingo, temperaturas por debajo del 0°, muy probable que estemos con temperaturas -3°, -4°", adelantó.
En lo que respecta al sábado las temperaturas serán de 2°, 3° y "algún 0 va a aparecer también". En horas de la noche habrá pasaje de mucha nubosidad que generará algún chaparrón en toda la franja costera, despejándose rápidamente.
Sigue frío, nublado, húmedo e inestable: el pronóstico de Nubel Cisneros de cara al fin de semana
En las próximas horas comienza a descender la temperatura, el cielo se presentará despejado y los vientos rotarán hacia el sector sur.
En lo que respecta a las temperaturas máximas, este fin de semana en la costa oscilarán entre los 12° a 15° y de 14° a 17°, en el resto del país.
"Mucho cuidado esta noche aquellos que salgan, que trabajen en la noche o que tengan que levantarse mañana temprano, recuerden tener un muy buen abrigo a mano porque el frío se va a hacer sentir", destacó.
Este viernes será una jornada a pleno sol, fresca en el día y muy fría en la noche con descenso de la temperatura.
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