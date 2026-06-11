Sábado y domingo con temperaturas bajo cero y "fuertes heladas", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este sábado y domingo se registrarán temperaturas bajo cero y heladas meteorológicas en la madrugada.

"Fuertes heladas en la noche del sábado y del domingo, temperaturas por debajo del 0°, muy probable que estemos con temperaturas -3°, -4°", adelantó.

En lo que respecta al sábado las temperaturas serán de 2°, 3° y "algún 0 va a aparecer también". En horas de la noche habrá pasaje de mucha nubosidad que generará algún chaparrón en toda la franja costera, despejándose rápidamente.

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En las próximas horas comienza a descender la temperatura, el cielo se presentará despejado y los vientos rotarán hacia el sector sur.

En lo que respecta a las temperaturas máximas, este fin de semana en la costa oscilarán entre los 12° a 15° y de 14° a 17°, en el resto del país.

"Mucho cuidado esta noche aquellos que salgan, que trabajen en la noche o que tengan que levantarse mañana temprano, recuerden tener un muy buen abrigo a mano porque el frío se va a hacer sentir", destacó.

Este viernes será una jornada a pleno sol, fresca en el día y muy fría en la noche con descenso de la temperatura.