Nubel Cisneros prevé que siga el buen tiempo, estable hasta el miércoles de noche, cuando desmejora por el litoral.
Sigue el buen tiempo, primavera a pleno con temperatura en aumento y cielo despejado
Nubel Cisneros prevé que siga el buen tiempo, estable hasta el miércoles de noche, cuando desmejora por el litoral. Por ahora temperatura en ascenso y cielo despejado.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada a cálida con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
El martes la mañana estará fresca aún con con nieblas y neblinas matinales principalmente en las zonas norte y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.
Llega el papa León XIV y así estará el tiempo: este viernes llueve de noche, el sábado llueve en el norte y luego mejora, el domingo soleado
El miércoles se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con gradual aumento de nubosidad, con creciente inestabilidad en las zonas litoral y oeste.
Lunes 9
Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
Martes 10
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 27º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º
Miércoles 11
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º
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