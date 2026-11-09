Sigue el buen tiempo, primavera a pleno con temperatura en aumento y cielo despejado

Nubel Cisneros prevé que siga el buen tiempo, estable hasta el miércoles de noche, cuando desmejora por el litoral.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada a cálida con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El martes la mañana estará fresca aún con con nieblas y neblinas matinales principalmente en las zonas norte y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.

El miércoles se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con gradual aumento de nubosidad, con creciente inestabilidad en las zonas litoral y oeste. Lunes 9 Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º Martes 10 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 27º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º Miércoles 11 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 26º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º

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