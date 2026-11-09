RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sigue el buen tiempo, primavera a pleno con temperatura en aumento y cielo despejado

Nubel Cisneros prevé que siga el buen tiempo, estable hasta el miércoles de noche, cuando desmejora por el litoral. Por ahora temperatura en ascenso y cielo despejado.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

Nubel Cisneros prevé que siga el buen tiempo, estable hasta el miércoles de noche, cuando desmejora por el litoral.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada a cálida con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El martes la mañana estará fresca aún con con nieblas y neblinas matinales principalmente en las zonas norte y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.

Las letras de Montevideo pintadas para la visita del papa León XIV. Foto: AFP
Seguí leyendo

Llega el papa León XIV y así estará el tiempo: este viernes llueve de noche, el sábado llueve en el norte y luego mejora, el domingo soleado

El miércoles se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con gradual aumento de nubosidad, con creciente inestabilidad en las zonas litoral y oeste.

Lunes 9

Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Martes 10

Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 27º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º

Miércoles 11

Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

Foto difundida por la parroquia Santa Teresita
IMAGEN EN REDES SOCIALES

Fuera de protocolo: el papa León XIV compartió un asado en la Nunciatura Apostólica
SILVIA TEJERA

Adeom presentará denuncia contra la IMM por persecución sindical: "La gran mayoría se intensificaron en la gestión de Bergara"
barrio aguada

Valeria Ripoll denunció que fue golpeada por una adolescente de INAU en la puerta de su casa: mostró un hematoma en el rostro
SEGURIDAD

Con unos 5.000 policías, Interior indicó que el último tramo de la visita del papa "se cumplió de acuerdo a la planificación realizada"
PLAZA ARTIGAS

Encontraron desvanecidas a dos menores en una plaza de Salto; médicos confirmaron intoxicación por estupefacientes

Te puede interesar

Orsi despidió al papa León XIV: Gracias, salió todo muy bien, un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

Orsi despidió al papa León XIV: "Gracias, salió todo muy bien, un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy".
Orsi en X agradeció al papa León XIV por elegir a Uruguay como puerta de entrada a Sudamérica
"SOMOS UN GRAN PAÍS"

Orsi en X agradeció al papa León XIV por elegir a Uruguay como "puerta de entrada a Sudamérica"
Sigue el buen tiempo, primavera a pleno con temperatura en aumento y cielo despejado
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sigue el buen tiempo, primavera a pleno con temperatura en aumento y cielo despejado

Dejá tu comentario