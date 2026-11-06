Detuvieron a un segundo implicado en el homicidio de un exfutbolista en Maldonado

"Fue una operación comando que se realizó y un gran trabajo del departamento de homicidios, supervisados por la Fiscalía de 1º Turno, a cargo del doctor Robles, pero en esta instancia, las actuaciones están dirigidas por su ayudante, la fiscal Elvira Olazábal, donde se logra detectar que esta persona estaba escondida en el barrio Conciliación de Montevideo. Se pide apoyo a la Zona Operacional IV, con la correspondiente orden de allanamiento, se realiza el mismo, incautándose una pistola 9 mm con cargador extensible y sencillo, municiones, documentos apócrifos, dinero falso, una máscara y otros insumos que hacen a la investigación", relató.