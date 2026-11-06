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INVESTIGACIÓN

Detuvieron a un segundo implicado en el homicidio de un exfutbolista en Maldonado

"Se logra detectar que esta persona estaba escondida en el barrio Conciliación de Montevideo", dijo el jefe de Policía de Maldonado.

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La Policía de Maldonado detuvo a un segundo implicado en el asesinato del ex futbolista Nicolás Matías Álvarez Malvarez, ultimado el 11 de junio en la zona del barrio Pinares.

"Le efectuaron más de 17 disparos de arma de fuego, perdiendo la vida en forma inmediata", contó el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza.

Respecto al detenido, el jefe informó que tiene antecedentes penales y estaba vinculado al micro y narcotráfico.

Foto: Subrayado. Leandro Gómez y Castigo, Punta de Rieles.
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"Fue una operación comando que se realizó y un gran trabajo del departamento de homicidios, supervisados por la Fiscalía de 1º Turno, a cargo del doctor Robles, pero en esta instancia, las actuaciones están dirigidas por su ayudante, la fiscal Elvira Olazábal, donde se logra detectar que esta persona estaba escondida en el barrio Conciliación de Montevideo. Se pide apoyo a la Zona Operacional IV, con la correspondiente orden de allanamiento, se realiza el mismo, incautándose una pistola 9 mm con cargador extensible y sencillo, municiones, documentos apócrifos, dinero falso, una máscara y otros insumos que hacen a la investigación", relató.

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