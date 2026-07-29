Homicidio Atahualpa: joven internado en Inisa estaba vinculado a peligrosa familia que opera en el oeste

El joven asesinado en la noche de este martes en avenida Burgues y Pedro Margat, en el barrio Atahualpa, estaba vinculado a una peligrosa familia que opera en el oeste de la ciudad.

Los atacantes tiraron unos 60 tiros y al momento no hay personas identificadas por el caso.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el joven tenía problemas con una familia importante y conocida para la Policía que opera en el oeste de la ciudad y que ha estado vinculada a hechos delictivos en Montevideo y otros departamentos.

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El joven se encontraba internado en dicho centro por el delito de rapiña; rapiñaba generalmente motos.

La investigación abarca su entorno familiar y a otros internos. Fiscalía ordenó la incautación de celulares de internos del centro. Uno de ellos fue destruido por uno de los jóvenes cuando la Policía procedió a incautárselo.

El caso está bajo la órbita del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la fiscal de Homicidios Mirta Morales.

El caso

El hecho ocurrió sobre las 20:30 de este martes frente al portón de acceso al centro de semilibertad del Inisa, ubicado en avenida Burgues y Pedro Margat.

El joven había tenido una salida permitida y regresaba al centro en el horario establecido cuando, a pocos metros del ingreso, fue atacado.

Familiares dijeron que la víctima llegó en un auto desde Paso de la Arena y que, cuando estaba por entrar al centro, le dispararon. Cayó sobre la vereda y murió en el lugar. De acuerdo con el diagnóstico médico, presentaba heridas de arma de fuego en el pecho, a la altura del corazón, y en la ingle izquierda.

En el portón del centro del Inisa se observan 14 impactos de bala. Además, la Policía incautó 23 casquillos de pistola calibre 9 milímetros sobre la calle y otros 11, a unos 30 metros del lugar, frente a una parada de ómnibus.

Toda la escena fue periciada por Policía Científica.

La fiscal de Homicidios Mirta Morales concurrió al lugar y dispuso incautar celulares de personas que se encontraban en el centro. En total fueron incautados tres teléfonos y uno roto porque uno de los internos lo destruyó al momento de la incautación. A su vez, los policías relevaron varias cámaras de videovigilancia particulares de la zona.

El joven se encontraba en régimen de semilibertad. En esas condiciones, puede salir a trabajar, a estudiar, a ver a sus familiares pero tiene que regresar al centro de noche.

Según pudo saber Subrayado, cometió una rapiña siendo menor de edad y estaba a poco más de un mes de salir en libertad.

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, aseguró que "fue un hecho tremendo, sin precedentes".

Se mostró "conmovido" y "angustiado" por lo ocurrido. La víctima estaba en un programa de semilibertad con autorización judicial para diez internos. "Los gurises que se portan bien, con autorización judicial, hacen una vida similar a la de la libertad. Tienen ocho horas durante el día para ir a estudiar, para ir a trabajar o buscar trabajo, o para estar con su familia", indicó.

Por su parte, el sindicato del Inisa exige "extremar la seguridad en centros del Inisa": “Este joven estaba a punto de recuperar su libertad; había salido haciendo uso del régimen especial que el Poder Judicial determina para algunos jóvenes que transitan una privación de libertad por haber cometido una infracción a la ley penal. En ese marco, y en circunstancias que la Policía y Fiscalía se encargarán de investigar, le fue arrebatada su vida de apenas 19 años”, dijo Valeria Rojo, presidenta del gremio.