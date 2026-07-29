Lacalle Pou es el líder político mejor valorado del país; Orsi y Topolansky lideran entre los frenteamplistas

La popularidad de un líder político abarca diferentes dimensiones. Por un lado, tiene que ver con su nivel de conocimiento. Pero no solo importa ser conocido, sino también bien valorado, ya sea por tener un alto nivel de aprecio (“simpatías”), o un bajo nivel de rechazo (“antipatías”).

A su vez, la popularidad de un líder no necesariamente coincide con la evaluación de su desempeño en un cargo (por ejemplo, presidente de la República, senador, o ministro). Se trata más bien de un indicador de capital político de mediano plazo, útil para medir trayectorias políticas a lo largo del tiempo.

Equipos Consultores consultó en junio a los uruguayos su opinión sobre alrededor de 30 de los principales líderes políticos del país. A continuación, se describen los más destacados en algunas de las dimensiones principales de la popularidad.

Los más conocidos

El ranking de conocimiento de los líderes parece tener una lógica bastante intuitiva. Los líderes políticos más conocidos son aquellos que han ejercido los roles principales del país: presidente o vicepresidente de la República. Así, tanto Yamandú Orsi y Carolina Cosse (actualmente en ejercicio), como Luis Lacalle Pou o Lucía Topolansky (expresidente y vice respectivamente en diferentes períodos), son los únicos que superan la barrera del 90% de conocimiento.

En un segundo escalón se ubica un conjunto de líderes cuyo común denominador es haber sido candidatos a la presidencia de la República (además de senadores) en distintos momentos. Estos son Álvaro Delgado, Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda y Guido Manini Ríos. El conocimiento de estos cuatro líderes está en el entorno del 90%.

Un tercer grupo, en este caso más heterogéneo, se compone por tres líderes que son conocidos por cerca del 80% de la población. La senadora Blanca Rodríguez, el Intendente de Montevideo Mario Bergara, y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Por último, en una franja de entre el 70% y 75%, senadores actuales de diferentes partidos: Óscar Andrade, Martín Lema, Javier García y Robert Silva.

Todo el resto de líderes evaluados registró niveles de conocimiento inferiores a estos primeros quince nombres.

La primera parte de la encuesta de Equipos Consultores en Subrayado. pic.twitter.com/m0xKdBuF4m — Subrayado (@Subrayado) July 29, 2026

Los más apreciados

Cuando se analiza el ranking de los más apreciados (los que reciben más “simpatías”), los resultados tienen una lógica algo diferente.

El líder político que encabeza las posiciones es el expresidente Luis Lacalle Pou, que es el único que recibe más del 40% de juicios positivos. Tiene una diferencia significativa respecto a quienes ocupan el segundo y tercer lugar, que a su vez están muy cercanos entre sí: el presidente Yamandú Orsi, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky, que están algo por encima del 30%.

Por debajo de estos, en un tercer escalón, se encuentran cuatro líderes con opiniones positivas superiores al 20%: la vicepresidenta Carolina Cosse, y los senadores Pedro Bordaberry, Blanca Rodríguez y Andrés Ojeda.

Por último, el resto del “top 15” mantiene niveles de “simpatías” de alrededor del 15%. Aquí se encuentran el presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado, los senadores Óscar Andrade, Javier García, Robert Silva, el Intendente de Montevideo Mario Bergara, los Ministros Gabriel Oddone y Carlos Negro, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Como comentario final, pero no menor: si se considera el conjunto de las evaluaciones, el promedio general es bajo respecto a otros períodos de tiempo. El liderazgo político uruguayo, en su conjunto, no atraviesa un momento particularmente bueno en términos de aprecio ciudadano, sino más bien todo lo contrario.

Los de más rechazo

Otra forma de evaluar la popularidad es considerar los niveles de rechazo, o “antipatías” que reciben los diferentes líderes.

Desde esta perspectiva, el líder político que encabeza el ranking es el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, seguido por la vicepresidenta Carolina Cosse, y por el presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado. Más abajo hay una amplia lista de nombres que superan el 40% de rechazo en la población nacional.

Es de destacar que algunos de los nombres que figuran entre los más rechazados también aparecían entre los 15 de mejor aprecio. Se trata de líderes con imagen polarizada, con fuerte núcleo de adeptos y también un fuerte núcleo de opinión negativa.

El saldo neto

Una forma habitual de resumir la información de popularidad es el “saldo neto”, que es la resta entre las “simpatías” y las “antipatías”. Actualmente, el único líder político con saldo neto positivo es actualmente el expresidente Luis Lacalle Pou. El segundo lugar es del presidente Yamandú Orsi, con saldo negativo moderado, y la tercera posición es de la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Luego se encuentra el resto de los líderes políticos, que están cercanos a un saldo neto de -20 o inferior. Entre ellos, varios senadores (Pedro Bordaberry, Blanca Rodríguez, Robert Silva, Javier García y Andrés Ojeda). También aparecen algunos ministros u otras figuras de gobierno, en algunos casos que ya habían aparecido dentro de los de más “simpatías” (como el ministro de Economía Gabriel Oddone o el del interior Carlos Negro). Pero otros tienen buen saldo neto aun cuando no tienen grandes niveles de conocimiento, ni tampoco figuraban entre los de mejor simpatía: es el caso de la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño o el prosecretario de la presidencia Jorge Díaz. El tener bajos niveles de rechazo les permite tener un saldo neto mejor que otros líderes de más visibilidad.

La segunda parte de la encuesta con el politólogo Ignacio Zuasnabar. pic.twitter.com/WGvRPX9YwW — Subrayado (@Subrayado) July 29, 2026

Las “simpatías” entre frenteamplistas

Si se analiza exclusivamente la opinión de los votantes frenteamplistas sobre sus propios líderes, los resultados muestran que los mejor evaluados son el presidente Yamandú Orsi y la exvicepresidenta Lucía Topolansky (seis de cada diez votantes frenteamplistas tienen juicios positivos sobre ellos).

Algo más abajo se encuentran la vicepresidenta Carolina Cosse, y la senadora Blanca Rodríguez, seguidas por el senador Óscar Andrade.

Luego el Intendente de Montevideo Mario Bergara, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, algunos ministros (Carlos Negro y Cristina Lustemberg), y el secretario de presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez ocupan los 10 primeros lugares entre los votantes propios.

Las “simpatías” entre votantes de la Coalición Republicana

Del otro lado del mostrador, al interior de los votantes de los partidos de la Coalición Republicana hay un destaque claro de la figura de Luis Lacalle Pou: casi tres de cada cuatro de estos votantes tiene una opinión positiva sobre el mismo.

En un segundo escalón aparecen los excandidatos presidenciales del Partido Colorado, y actuales senadores, Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry (cuatro de cada diez juicios positivos).

Un tercer escalón está compuesto por otros senadores y exsenadores de diferentes partidos como Álvaro Delgado, Javier García y Martín Lema en el Partido Nacional, Robert Silva en el Partido Colorado, y Pablo Mieres del Partido Independiente. Todos ellos reciben entre un 20% y un 30% de ”simpatías” dentro del bloque. Cierra la lista el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2026.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país.

El tamaño muestral efectivo fue de 705 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 705 casos es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

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