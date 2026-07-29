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"desde hace muchos meses"

Uruguay negocia con EEUU sobre recibir migrantes deportados: "Aún no hay nada concreto", aseguran fuentes de Cancillería

La ofensiva migratoria de Donald Trump busca países dispuestos a recibir a personas expulsadas, y los cubanos aparecen como uno de los principales grupos.

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Uruguay mantiene conversaciones con Estados Unidos para eventualmente recibir migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump, informó el medio estadounidense New York Times.

"Hay un diálogo sobre ese tema desde hace muchos meses, pero aún no hay nada concreto. Son las mismas conversaciones que mantiene Estados Unidos con muchos países de América Latina y el Caribe, con algunos de los cuales ha llegado a acuerdos", informaron fuentes de Cancillería este miércoles.

Todavía no hay acuerdo al respecto, y los cubanos aparecen como uno de los grupos contemplados.

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El New York Times asegura que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, son quienes mantienen esas conversaciones.

Si bien las conversaciones no están limitadas a una nacionalidad, los ciudadanos cubanos aparecen como uno de los principales grupos que podrían ser enviados a Uruguay.

La posibilidad se enmarca en la ofensiva migratoria de Donald Trump, que ha endurecido las deportaciones y busca países dispuestos a recibir a personas expulsadas de Estados Unidos.

Según el New York Times, uno de los atractivos es el sistema uruguayo de regularización migratoria, que permitiría a esas personas establecerse legalmente en el país. Pero también aparece el componente de que algunos de los migrantes tendrían familiares en Uruguay y la negociación contempla la posibilidad de facilitar esos reencuentros.

De todos modos, desde Cancillería se insiste en que Estados Unidos mantiene conversaciones similares con otros países y que Uruguay todavía no tomó una decisión definitiva.

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