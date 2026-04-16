Hombre en moto murió tras chocar con una camioneta que siguió de largo en ruta 1

Un accidente de tránsito fatal ocurrió a las 19:58 de este miércoles en ruta 1, a la altura del kilómetro 18, en Montevideo. Según informó Policía Caminera, una moto y una camioneta chocaron y el conductor de la camioneta continuó la marcha.

De acuerdo a testigos, la camioneta circulaba hacia el este cuando, por causas a determinar, chocó a la moto. Tras el impacto, la moto se incendió junto a su conductor, quien murió en el lugar.

El conductor de la camioneta se presentó sobre las 21:10 y manifestó que se había detenido más adelante al sentir un impacto en el vehículo.

Las cámaras de una estación de servicio permitieron establecer que el siniestro ocurrió a las 19:58. En ese momento, el motociclista circulaba por ruta 1 hacia el este, mientras que una camioneta tipo furgón blanca cruzaba la rotonda de norte a sur, produciéndose el choque. La camioneta siguió su marcha y la moto se incendió de inmediato, sin que pudiera ser apagada pese a los intentos de otras personas.

La camioneta era conducida por un joven de 22 años, a quien se le realizó el examen de alcoholemia y control de drogas, ambos con resultado cero.

El conductor de la moto no pudo ser identificado en el lugar. La Policía indicó que se trata de un hombre que murió como consecuencia de la incineración.

La ruta permaneció parcialmente obstruida entre las 20:20 y las 23:50 mientras trabajaban las autoridades en la escena.