Ataque a tiros contra un patrullero de Guardia Republicana en Plácido Ellauri

En la noche de este miércoles hubo disparos en una zona de pasajes cerca de Jacinto Trápani y Leandro Gómez, en Plácido Ellauri. Sobre las dos de la madrugada policías de la Guardia Republicana que patrullaban en el lugar fueron atacados a tiros al llegar al Pasaje A.

En la camioneta policial se observan dos impactos de bala del lado de la puerta del conductor; dentro circulaban dos efectivos, que resultaron ilesos. Ambos repelieron el ataque a tiros con su arma de reglamento y pidieron apoyo, señala la información a la que accedió Subrayado.

El Pasaje A fue despejado luego y Policía Científica concurrió a la escena, donde encontró 12 casquillos calibre 9 mm que fueron incautados para periciar, relevó el patrullero y desarmó a los efectivos por protocolo.

No se reportaron personas heridas durante el enfrentamiento a tiros y los delincuentes escaparon del lugar. El caso fue derivado a investigadores de la zona operacional III que ahora trabajan para dar con los responsables.