"Hay un Estado fallido en materia de ejercer la autoridad", dijo el senador Javier García, y aseguró que "el problema es el ministro"

El senador del Partido Nacional Javier García respondió así a los cambios en la cúpula policial que hizo el ministro del Interior Carlos Negro, y aseguró que “el problema no es la Policía, el problema es el ministro”.

García dijo que “señalando a la Policía producto de no tener resultados, (Negro) quiere fugar de sus responsabilidades”.

“Aquí lo que hay es una ausencia de autoridad y un retroceso notorio en este año y tres meses de gobierno en materia de seguridad pública. La silla del Ministerio del Interior está vacía. Hay una ocupación formal pero la silla, sustancialmente, está vacía”, agregó, y luego habló del “Estado fallido”.

“Está pasando una cosa que es muy grave, que se veía en otras realidades de América pero que ahora se está viendo en Uruguay. Vamos camino, y hay un estado fallido en materia de ejercer la autoridad y garantizar el cuidado y la presencia del Estado en muchas áreas del país. Hay territorios del país, sobre todo en el áreas metropolitana, que están administrados por el crimen organizado”, aseguró el exministro de Defensa en el gobierno anterior.

Aseguró además que en esos lugares “la justicia, entre comillas, la administra el narcotráfico, que dice quién entra y quién no a un área, a un territorio, y quién vive y quién no, en un territorio”.

“El ministro se ha demostrado absolutamente incapaz de ejercer la autoridades del mando y defender a los ciudadanos”, concluyó, y adelantó que el próximo lunes analizarán en el Partido Nacional la situación y los posibles pasos a seguir.

Sindicato a favor

El sindicato de policías se reunió este viernes con el ministro Carlos Negro y a la salida, en rueda de prensa, su vocera Patricia Noy dijo que respaldan los cambios en la cúpula policial.