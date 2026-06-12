Terna arbitral italiana para el debut de Uruguay en el Mundial ante Arabia Saudita

La FIFA designó una terna arbitral italiana para el debut de la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026 frente a Arabia Saudita.

El árbitro principal será Maurizio Mariani, acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes. En tanto, el canadiense Drew Fischer fue designado como cuarto árbitro.

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita se disputará el lunes 15 de junio a las 19:00 horas de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

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La selección uruguaya concentra desde este martes en Playa del Carmen, México. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa afrontará allí los últimos entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos para el encuentro por la primera fecha de la fase de grupos.

Los próximos partidos de Uruguay serán con Cabo Verde, el domingo 21 de junio, y España el viernes 26.