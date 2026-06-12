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Terna arbitral italiana para el debut de Uruguay en el Mundial ante Arabia Saudita

Maurizio Mariani será el árbitro principal del encuentro que se jugará el lunes en Miami.

Foto: AFP. Inauguración del Mundial 2026, primera ceremonia el jueves.

Foto: AFP. Inauguración del Mundial 2026, primera ceremonia el jueves.

La FIFA designó una terna arbitral italiana para el debut de la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026 frente a Arabia Saudita.

El árbitro principal será Maurizio Mariani, acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes. En tanto, el canadiense Drew Fischer fue designado como cuarto árbitro.

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El partido entre Uruguay y Arabia Saudita se disputará el lunes 15 de junio a las 19:00 horas de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

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La selección uruguaya concentra desde este martes en Playa del Carmen, México. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa afrontará allí los últimos entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos para el encuentro por la primera fecha de la fase de grupos.

Los próximos partidos de Uruguay serán con Cabo Verde, el domingo 21 de junio, y España el viernes 26.

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