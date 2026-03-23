Un joven de 24 años fue trasladado con graves heridas, desde Maldonado a Montevideo, para ser asistido. Su padre denunció ante la Policía que fue víctima de una golpiza en el Balneario Buenos Aires, ubicado al oeste de La Barra.
Hombre denunció golpiza contra su hijo de 24 años frente a un baile en Maldonado; el joven está grave
El joven de 24 años fue trasladado con lesiones graves a un sanatorio de Montevideo. Su padre denunció que lo atacaron otros cinco jóvenes frente a un baile.
El hombre se presentó a las cinco de la tarde de este domingo en la Seccional 1.ª de Maldonado y denunció que cinco jóvenes, de unos 25 años, golpearon a su hijo gravemente. Señaló que su hijo fue con otros tres amigos a un baile y que, en horas de la mañana del domingo, fue agredido en momentos en que sus amigos bajaron del vehículo.
De acuerdo con su relato, su hijo se quedó en el auto, sobre ruta 10, y llegaron cinco jóvenes a increparlo y golpearlo.
Un hombre fue asesinado y otro herido tras ataque a tiros en la ciudad de Maldonado
El caso está siendo analizado por los investigadores. La Policía y la Fiscalía de 5.° turno buscan identificar a los agresores y esclarecer lo ocurrido.
Dejá tu comentario