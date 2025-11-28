Histórico triunfo de Joaquín "Dinamita" Faccio: humildad y esfuerzo para consagrarse campeón mundial de boxeo

Cuando fue necesario, trabajó vendiendo piñas y cortando pasto. Hijo de padres humildes, Joaquín “Dinamita” Faccio, nunca pensó que eso fuera un obstáculo para lograr sus objetivos y cumplir sueños. Esta semana, Joaquín —con sus 20 años y mucha disciplina y humildad— hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial masculino de boxeo profesional.

Lo hizo frente a más de 2.000 personas en una velada del proyecto Maldonado Boxea, que se realizó en el gimnasio del Campus Municipal de Maldonado.

El joven fernandino necesitó solamente dos rounds para noquear al colombiano Gabriel Jiménez, y el Campus estalló en festejos y gritos de apoyo para el juvenil.

Para Joaquín, este recién es el comienzo: “Voy a dar lo mejor de mí para traer todos los títulos posibles para Uruguay”.

El joven, que se coronó campeón juvenil Súper Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, es consciente del esfuerzo que ha hecho y de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. “Vengo de la nada literalmente” reflexionó al repasar sus orígenes y destacar el orgullo que tiene por ser campeón.

El ahora campeón mundial juvenil es representante de Maldonado Boxea / Barrales Box.

Maldonado Boxea es un proyecto impulsado por el Departamento de Deportes de la Intendencia de Maldonado, con el apoyo privado de Enjoy Punta del Este y Barrales Box. El objetivo es lograr la inclusión social a través del deporte.

Joaquín es un agradecido de las oportunidades que se le han presentado y tiene un mensaje para todos los jóvenes que tienen un sueño: “La voluntad y las ganas de salir adelante, es lo que lleva a superarte”.