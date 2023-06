Hicieron audiencia por homicidio del encargado de Tata; sospechoso seguirá con prisión preventiva

Casi dos semanas después del crimen, la Policía detuvo en El Pinar (Canelones) al sospechoso de haber matado a la víctima. Fue imputado y enviado a prisión preventiva en la cárcel Santiago Vázquez (ex Comcar).

El joven había sido imputado el 13 de junio por dos rapiñas a supermercados que cometió el 24 de enero y el 3 de febrero pasado, informó entonces Subrayado.

Por esos delitos el joven ya venía siendo investigado por la fiscal Gabriela Fossati. Ahora cumple prisión preventiva hasta el 13 de diciembre de 2023, y el homicidio es investigado por la fiscal Adriana Edelman.

Ahora volvió al ex Comcar a seguir cumpliendo la prisión preventiva por las rapiñas, pero no por el homicidio. Es que la Fiscalía aún no lo ha imputado por ese delito.

Según la investigación fiscal, este joven es quien ingresó al supermercado ese lunes y mató al encargado. Lo hizo en compañía de otro joven de 19 años que hacía campana en la puerta del supermercado.

Ese segundo joven fue hallado muerto el lunes 12. Estaba semicalcinado y con un disparo en la cabeza en un camino de Paso de la Arena. Para la Policía, lo mandaron matar tras observar que había generado en su barrio, demasiada presencia policial, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

EL HOMICIDIO.

A la hora 17:02 del lunes 29 de mayo el joven de 22 años ingresó al local amenazando con una pistola a empleados y clientes del supermercado ubicado en José Figueira y Carlos Maggiolo. El otro, que apareció muerto luego, se quedó en la puerta para avisar ante algún movimiento extraño.

El delincuente armado llevó al encargado y al guardia de seguridad a una oficina ubicada cerca del depósito y allí le pegó un culatazo al efectivo de seguridad. En ese instante a se le escapó el disparo que mató al encargado de ese local de Tata. La Policía reconstruyó lo sucedido con base en las cámaras de seguridad del local.

La víctima no se resistió a la rapiña. En tanto, el guardia de seguridad, de 48 años, resultó herido producto del culatazo. Los clientes y demás empleados resultaron ilesos.

Los delincuentes robaron $ 4.000 de una de las cajas registradoras, y escaparon en moto. Todo quedó registrado en las cámaras de la empresa.

foto-moto-tata-52.jpg Los delincuentes buscados por el homicidio del encargado del supermercado Ta-Ta.

BÚSQUEDA.

El lunes tras el homicidio escaparon en una moto roja. Subrayado informó entonces que pasadas las 18:00 horas del lunes, la Policía observó a los sospechosos por las cámaras, circulando en la misma moto, por el puente del barrio La Teja, hacia el barrio Cerro.

Tenían camperas verdes y cascos rojos, como se observa en la foto a la que accedió Subrayado este miércoles. Se desplegó en esas horas un operativo en la zona, indicándose esas características de los sospechosos, sin éxito.

La moto en la que circulaban ya había sido detenida en más de un operativo policial de esas zonas de Montevideo, pero estaba en regla, por lo que no generaba sospechas, dijeron fuentes policiales. Lo que sabía la Policía desde la tarde del lunes es que los delincuentes frecuentaban la zona oeste de Montevideo, y tenían identificado a la persona que la conducía.

Desde la fecha la Policía había hecho varios allanamientos tratando de ubicarlos, sin éxito.

La persona que apareció muerta estaba siendo investigada por la coautoría del homicidio, y tenía requisitoria pendiente porque había pruebas en su contra.