Pérdidas totales en el shopping de Colonia. Foto: FocoUy

El ministro de Trabajo Juan Castillo aseguró este miércoles que el gobierno se hará cargo de los trabajadores afectados por el incendio del shopping de Colonia que no tengan derecho al seguro de paro por no llegar a la cantidad de días ocupados que exige la normativa vigente.

“Hay trabajadores y trabajadoras que ya tenían derecho al seguro de paro por el tiempo que trabajaban, y los que no tengan ningún tipo de cobertura de eso, entonces nos vamos a hacer cargo nosotros”, dijo Castillo en rueda de prensa este miércoles de mañana, tras una reunión con sus pares del Mercosur de la que participó el presidente Yamandú Orsi.

“Vamos a identificarlos a los efectos de buscar algún mecanismo que les permita algún medio de subsistencia”, agregó el ministro.

Consultado acerca de si ya iniciaron ese proceso y cuándo podrían recibir esos trabajadores la cobertura especial, Castillo respondió que eso comenzará cuando el Ministerio reciba el planteo formal de los interesados. “Hasta este momento no tenemos planteo ninguno”, dijo.