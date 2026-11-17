Un camión rebasó un ómnibus y embistió una camioneta en la ruta 7, este lunes por la tarde. Una mujer de 80 años quedó grave.

El siniestro ocurrió en el departamento de canelones, a la altura del kilómetro 70 de la ruta 7, sobre las 18:15 horas.

El camión era conducido por un joven de 22 años -le realizaron una alcoholemia que dio cero- circulaba de sur a norte, al igual que el ómnibus, y chocó de forma frontal contra la camioneta que iba hacia el sur, con tres ocupantes. El chofer de 51 años -alcoholemia negativa- y una mujer de 42 sufrieron traumatismo encéfalo craneano leve y amnesia del episodio. Junto a ellos iba una mujer de 80 años que resultó grave y fue trasladada a un centro asistencial.