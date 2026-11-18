Imputaron al hombre que fue atrapado tras una persecución por varios barrios de Montevideo. Irá a prisión preventiva mientras continúa la investigación por homicidio agravado y otros delitos.

El hombre, de 27 años, con antecedentes penales, estaba requerido por un homicidio ocurrido el 17 de abril en Celiar y 12 de Octubre, en Flor de Maroñas, y por este hecho fue imputado en calidad de coautor.

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El lunes de tarde, personal del Departamento de Homicidios identificó en las inmediaciones de Camino Maldonado y Libia una camioneta en la que se desplazada el hombre que estaba requerido por el homicidio. Cuando la Policía le ordenó detenerse, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga.

A partir de ese momento, comenzó la persecución por tierra y por aire, que se extendió por varios barrios de Montevideo y con la participación de efectivos de varias reparticiones como el GRT-PADO y la URPM de Zona Operacional I.

El vehículo en el que iba el requerido fue abandonado en la zona de Pasaje D y Pasaje E, en Flor de Maroñas. El conductor ya no estaba, pero la Policía obtuvo información que el hombre estaba oculto en una vivienda de la zona.

La Policía cercó el lugar y montó un operativo de vigilancia hasta que pasadas las 4 de la madrugada un dron detectó cuando una moto se acercaba al lugar y en la parte de atrás de la vivienda efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) identificaron movimientos sospechosos y personal de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM) vio a un hombre que salía desde la vegetación con una mochila y parte de la cara cubierta.

El hombre recibió la voz de alto e intentó fugar para subirse a la moto que lo esperaba cerca de una cañada, pero la persecución policial logró detenerlo antes de abordar el vehículo. La Policía le incautó dinero y un celular, y en la mochila llevaba una pistola Glock con un cargador extensible, varios envoltorios con pasta base y más dinero.

El detenido había quedado a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 3º turno, y finalmente fue formalizada la investigación en su contra. Además de homicidio, también le imputaron un delito de negociación de sustancia estupefacientes, daño agravado, tráfico interno de municiones, porte y tenencia de armas de fuego en concurso formal, este último con un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, en calidad de autor. La prisión preventiva es, en principio, por 150 días.