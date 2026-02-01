Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento

Este domingo desde las 10:30 horas se realiza una demostración aérea de la Patrulla ASPA de helicópteros , una de las formaciones más destacadas del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España . El espectáculo es en la rambla de Montevideo , frente al Club de Golf y es de acceso gratuito.

La exhibición incluye maniobras de alta complejidad, como vuelos en formación cerrada, giros sincronizados, cambios de velocidad, ascensos y descensos coordinados, además de figuras que requieren una comunicación constante y precisa entre los pilotos.

En total participarán cinco helicópteros Eurocopter EC-120B Colibrí. Las aeronaves fueron trasladadas a Uruguay a bordo de aviones de transporte Airbus A400M del Ejército del Aire español, que arribaron el viernes al aeropuerto de Carrasco.

Seguí leyendo En imágenes: la demostración aérea de helicópteros españoles en la rambla de Montevideo

focouy-helicopteros-demostracion-rambla-montevideo-aspa-españoles Foto: FocoUy.

Los helicópteros llegaron desde Brasil y, tras su paso por Montevideo, continuarán viaje hacia Buenos Aires. En el traslado se movilizaron seis helicópteros —tres en cada avión— junto a una comitiva de unas 50 personas, integrada por tripulación y personal de apoyo.

focouy-helicopteros-españa-aspa-patrulla-rambla-montevideo Foto: FocoUy.

La presentación forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años del vuelo del Plus Ultra, el histórico hidroavión que en 1926 unió España con América del Sur, con escalas en Brasil, Montevideo y Buenos Aires.

focouy-helicopteros-españoles-aspa-demostracion-aire Foto: FocoUy.

Este sábado se hicieron pruebas en la zona del espectáculo y también se realizó una ofrenda floral frente a la escultura “Una escalera al cielo”, monumento oficial a la hazaña de 1926, ubicada en el lugar donde acuatizó el hidroavión en Montevideo. “La ceremonia contó con la presencia de autoridades españolas y de la Fuerza Aérea Uruguaya, reafirmando la unión aérea entre Europa y América”, señaló la FAU.

image

El día en que un helicóptero cayó frente a Kibón.

El accidente ocurrió el 14 de noviembre de 1971 en la zona alrededor del parador Kibón, en la rambla de Pocitos. Ese día, la Armada Nacional preparó un festejo por su aniversario con una demostración de rescate de dos helicópteros, lo que convocó miles de personas, familias con niños que fueron a ver las maniobras.

Un helicóptero sufrió un accidente y cayó al piso lo que produjo la muerte de 8 personas y varios heridos.