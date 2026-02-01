RECIBÍ EL NEWSLETTER
Este domingo

Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento

Una demostración de la Patrulla ASPA, con maniobras de alta complejidad realizadas por cinco helicópteros se realiza este domingo. El sábado fue día de entrenamiento. Mirá las fotos.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Este domingo desde las 10:30 horas se realiza una demostración aérea de la Patrulla ASPA de helicópteros, una de las formaciones más destacadas del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España. El espectáculo es en la rambla de Montevideo, frente al Club de Golf y es de acceso gratuito.

focouy-helicopteros-aspa-patrullas-montevideo-demostracion
Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

La exhibición incluye maniobras de alta complejidad, como vuelos en formación cerrada, giros sincronizados, cambios de velocidad, ascensos y descensos coordinados, además de figuras que requieren una comunicación constante y precisa entre los pilotos.

focouy-helicopteros-españa-españoles-aspa-aire-montevideo-rambla
Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

En total participarán cinco helicópteros Eurocopter EC-120B Colibrí. Las aeronaves fueron trasladadas a Uruguay a bordo de aviones de transporte Airbus A400M del Ejército del Aire español, que arribaron el viernes al aeropuerto de Carrasco.

en imagenes: la demostracion aerea de helicopteros espanoles en la rambla de montevideo
focouy-helicopteros-demostracion-rambla-montevideo-aspa-españoles
Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Los helicópteros llegaron desde Brasil y, tras su paso por Montevideo, continuarán viaje hacia Buenos Aires. En el traslado se movilizaron seis helicópteros —tres en cada avión— junto a una comitiva de unas 50 personas, integrada por tripulación y personal de apoyo.

focouy-helicopteros-españa-aspa-patrulla-rambla-montevideo
Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

La presentación forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años del vuelo del Plus Ultra, el histórico hidroavión que en 1926 unió España con América del Sur, con escalas en Brasil, Montevideo y Buenos Aires.

focouy-helicopteros-españoles-aspa-demostracion-aire
Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Este sábado se hicieron pruebas en la zona del espectáculo y también se realizó una ofrenda floral frente a la escultura “Una escalera al cielo”, monumento oficial a la hazaña de 1926, ubicada en el lugar donde acuatizó el hidroavión en Montevideo. “La ceremonia contó con la presencia de autoridades españolas y de la Fuerza Aérea Uruguaya, reafirmando la unión aérea entre Europa y América”, señaló la FAU.

image

El día en que un helicóptero cayó frente a Kibón.

El accidente ocurrió el 14 de noviembre de 1971 en la zona alrededor del parador Kibón, en la rambla de Pocitos. Ese día, la Armada Nacional preparó un festejo por su aniversario con una demostración de rescate de dos helicópteros, lo que convocó miles de personas, familias con niños que fueron a ver las maniobras.

Un helicóptero sufrió un accidente y cayó al piso lo que produjo la muerte de 8 personas y varios heridos.

Temas de la nota

