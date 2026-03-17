"El agua es segura para el consumo humano", sostuvo el presidente de OSE e intensifica acciones en Lavalleja

El presidente de OSE anunció que se está tomando agua que proviene del Río de la Plata y presenta mayores niveles de bromuro, pero es seguro para el consumo humano.

Pablo Ferreri dijo que las reservas están en el 55% de la capacidad total, por lo que tienen que ir jugando en un delicado equilibrio entre el uso de las reservas y tomar agua de aguas abajo de Aguas Corrientes.

"En el tratamiento luego puede dar a veces dar niveles algo mayores de trihalometanos. Nosotros estamos siguiendo todas las pautas de la Organización Mundial de la Salud que recomienda, ante un parámetro crónico como es el de los trihalometanos atender fuertemente los parámetros que tienen que ver con brindar agua de calidad y por lo tanto con niveles adecuados de cloración", explicó.

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El jerarca también se refirió a la situación de la crisis hídrica en el departamento de Lavalleja donde la represa Maggiolo alcanzó un mínimo histórico.

"Estamos en medio de una crisis hídrica importante, pero estamos haciendo un gran trabajo por parte de todo el equipo de OSE, el equipo de aquí de Lavalleja, de la Gerencia Regional", destacó.

Ferreri, el vicepresidente Guillermo Caraballo y el director José Amy recorrieron las zonas afectadas y mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, e integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed).

Las autoridades evaluaron la evolución de la situación hídrica y las medidas operativas implementadas para asegurar el abastecimiento en Minas y Solís de Mataojo, donde la falta de lluvias y la disminución de los escurrimientos hacia el embalse San Francisco generaron una exigencia mayor al sistema de suministro.

Entre las acciones realizadas, se recurrió a la puesta en funcionamiento de fuentes alternativas desde Paso Campanero y el Parque de Perforaciones, la regulación de presiones y la reconfiguración de la red de distribución, para optimizar el uso de las reservas disponibles, ampliar la cobertura desde sistemas de respaldo y reducir la extracción desde el embalse.

Además, se desplegaron operativos en la cuenca del San Francisco que incluyeron la limpieza y canalización de cauces, junto con la instalación y puesta en funcionamiento de estaciones de bombeo destinadas a favorecer la circulación de agua hacia la represa, informó OSE.