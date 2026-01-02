Hay un detenido por el incendio de la casa abandonada en Ciudad Vieja: declara ante Fiscalía

Un hombre fue detenido en la noche de este jueves al ser señalado como el autor del incendio de una casa abandonada, ubicada en Cerrito y Maciel, Ciudad Vieja .

En el momento, la Policía observó mediante cámaras que el hombre pasó por el lugar y tiró hacia el interior de la vivienda un papel prendido fuego. Luego, las llamas avanzaron hasta afectar toda la estructura, que está tapiada.

Bomberos acudió al lugar y tuvo que hacer agujeros en las paredes para que el agua ingresara y así poder combatir las llamas.

Seguí leyendo Dos incendios en el Centro y Ciudad Vieja: una vivienda abandonada quedó con riesgo de colapso

En paralelo, la Policía observó las cámaras y comunicó a los efectivos en calle las descripciones. El sospechoso —que vive en la calle— fue visto a pocos metros del lugar y detenido por policías de la Seccional 1ª, dijeron fuentes del caso a Subrayado. En la tarde de este viernes declara ante la Fiscalía y está a disposición de la Justicia.

Este viernes en la mañana aún había humo en el lugar, el tránsito quedó cortado y la estructura fue vallada. Tiene peligro de derrumbe, según estableció Bomberos. No hubo lesionados.

Este jueves en la noche hubo también otro incendio que requirió la presencia de Bomberos, en Río Negro esquina Colonia.