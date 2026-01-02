RECIBÍ EL NEWSLETTER
Peligro de derrumbe

Hay un detenido por el incendio de la casa abandonada en Ciudad Vieja: declara ante Fiscalía

El hombre fue visto a través de las cámaras y arrestado por policías en Ciudad Vieja. Es acusado de haber iniciado el fuego.

Foto: Subrayado. Casa con peligro de derrumbe en Ciudad Vieja; un detenido.

Foto: Subrayado. Casa con peligro de derrumbe en Ciudad Vieja; un detenido.

Un hombre fue detenido en la noche de este jueves al ser señalado como el autor del incendio de una casa abandonada, ubicada en Cerrito y Maciel, Ciudad Vieja.

En el momento, la Policía observó mediante cámaras que el hombre pasó por el lugar y tiró hacia el interior de la vivienda un papel prendido fuego. Luego, las llamas avanzaron hasta afectar toda la estructura, que está tapiada.

Bomberos acudió al lugar y tuvo que hacer agujeros en las paredes para que el agua ingresara y así poder combatir las llamas.

Foto: Subrayado. Casa con peligro de derrumbe en Ciudad Vieja; un detenido.
Seguí leyendo

Dos incendios en el Centro y Ciudad Vieja: una vivienda abandonada quedó con riesgo de colapso

En paralelo, la Policía observó las cámaras y comunicó a los efectivos en calle las descripciones. El sospechoso —que vive en la calle— fue visto a pocos metros del lugar y detenido por policías de la Seccional 1ª, dijeron fuentes del caso a Subrayado. En la tarde de este viernes declara ante la Fiscalía y está a disposición de la Justicia.

Este viernes en la mañana aún había humo en el lugar, el tránsito quedó cortado y la estructura fue vallada. Tiene peligro de derrumbe, según estableció Bomberos. No hubo lesionados.

Este jueves en la noche hubo también otro incendio que requirió la presencia de Bomberos, en Río Negro esquina Colonia.

Temas de la nota

Lo más visto

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
CERRO LARGO

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
se aleja del cargo

Tancredi cuestiona nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación y se aleja como jerarca
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º

Te puede interesar

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
INFORMÓ LA INTENDENCIA

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

Dejá tu comentario