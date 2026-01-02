RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Dos incendios en el Centro y Ciudad Vieja: una vivienda abandonada quedó con riesgo de colapso

Dos incendios se registraron en las últimas horas en Montevideo: en un apartamento del Centro y en una vivienda abandonada de Ciudad Vieja, que ahora tiene riesgo de colapso.

Incendio en casa con peligro de derrumbe en Ciudad Vieja.

incendio-maciel-y-cerrito-casa-abandonada-ciudad-vieja

Los bomberos asistieron en las últimas horas a dos incendios registrados en Montevideo, uno en un apartamento del Centro y otro en una vivienda abandonada de Ciudad Vieja, que ahora quedó con riesgo de colapso y derrumbe.

El incendio en el apartamento de un edificio de Río Negro entre Colonia y 18 de Julio ocurrió en la madrugada de este viernes 2 de enero.

Según informaron los bomberos, el fuego fue controlado con equipos propios del edificio, sin que se afectaran otras áreas. De todas formas se evacuó el edificio por precaución.

Imagen de archivo. 
Seguí leyendo

Se registraron varios incendios de campo en el sur: los de Cavas de la Tahona y Ciudad del Plata fueron controlados

En Ciudad Vieja en tanto, en la noche del jueves tomó fuego una vivienda abandonada ubicada en Maciel y Cerrito.

Los bomberos debieron realizar boquetes en los muros para poder ingresar con mangueras y apagar el fuego.

Los trabajos continuaron hasta la medianoche y este viernes de mañana aún salía humo de la vivienda

En los dos incendios no hubo lesionados.

Temas de la nota

Lo más visto

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
CERRO LARGO

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
VIDEOS

"Nos tiramos por la ventana": un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú
se aleja del cargo

Tancredi cuestiona nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación y se aleja como jerarca

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Carreras Nacionales y avenida Dámaso Antonio Larrañaga del barrio Ituzaingó en Montevideo. video
Homicidio en montevideo

Homicidio en barrio Ituzaingó: ataque a tiros dejó un muerto y dos heridos, uno de ellos grave
El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
A 10 KM DEL PUENTE INTERNACIONAL

Murió una uruguaya en un accidente de tránsito en la ruta 136 de Argentina cuando volvía al país
Detuvieron al joven que le cercenó la oreja a su expareja en Rocha: tiene 23 años
Violencia doméstica

Detuvieron al joven que le cercenó la oreja a su expareja en Rocha: tiene 23 años

Dejá tu comentario