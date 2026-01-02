Dos incendios en el Centro y Ciudad Vieja: una vivienda abandonada quedó con riesgo de colapso

Incendio en casa con peligro de derrumbe en Ciudad Vieja.

Los bomberos asistieron en las últimas horas a dos incendios registrados en Montevideo, uno en un apartamento del Centro y otro en una vivienda abandonada de Ciudad Vieja , que ahora quedó con riesgo de colapso y derrumbe.

El incendio en el apartamento de un edificio de Río Negro entre Colonia y 18 de Julio ocurrió en la madrugada de este viernes 2 de enero.

Según informaron los bomberos, el fuego fue controlado con equipos propios del edificio, sin que se afectaran otras áreas. De todas formas se evacuó el edificio por precaución.

En Ciudad Vieja en tanto, en la noche del jueves tomó fuego una vivienda abandonada ubicada en Maciel y Cerrito.

Los bomberos debieron realizar boquetes en los muros para poder ingresar con mangueras y apagar el fuego.

Los trabajos continuaron hasta la medianoche y este viernes de mañana aún salía humo de la vivienda

En los dos incendios no hubo lesionados.