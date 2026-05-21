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ACUERDO MERCOSUR - UE

"Hoy podemos gritar un gol", dijo Orsi al celebrar la cuota de arroz que logró Uruguay para vender en la Unión Europea

Uruguay obtuvo el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año, y así lo celebró el presidente Orsi.

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El presidente Orsi celebró este jueves la cuota de arroz que logró Uruguay para vender este año a la Unión Europea dentro del acuerdo comercial con el Mercosur.

“Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol. Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias”, escribió el mandatario en X, al reproducir el posteo de la vicecanciller Valeria Csukasi.

La viceministra anunció que Uruguay obtuvo el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año.

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“Uruguay no se duerme”, escribió Csukasi al hacer el anuncio.

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El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez también publicó un mensaje sobre el anuncio que hizo la vicecanciller Csukasi:

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Uruguay no se duerme: se quedó con el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la UE
LO ANUNCIÓ LA VICECANCILLER

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