"Hoy podemos gritar un gol", dijo Orsi al celebrar la cuota de arroz que logró Uruguay para vender en la Unión Europea

El presidente Orsi celebró este jueves la cuota de arroz que logró Uruguay para vender este año a la Unión Europea dentro del acuerdo comercial con el Mercosur.

“Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol. Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias”, escribió el mandatario en X, al reproducir el posteo de la vicecanciller Valeria Csukasi.

La viceministra anunció que Uruguay obtuvo el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año.

“Uruguay no se duerme”, escribió Csukasi al hacer el anuncio. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/2057409945759269331?s=20&partner=&hide_thread=false Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol.Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias https://t.co/7dicJbfQV4 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 21, 2026 El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez también publicó un mensaje sobre el anuncio que hizo la vicecanciller Csukasi: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pachasanchez/status/2057434163762852186?s=20&partner=&hide_thread=false Seguimos abriendo puertas en el mundo para la producción uruguaya.



Este acuerdo es el resultado de un trabajo constante y va a representar más trabajo y desarrollo para nuestro país. https://t.co/xxkb99ifhs — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) May 21, 2026