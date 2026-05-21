El presidente Orsi celebró este jueves la cuota de arroz que logró Uruguay para vender este año a la Unión Europea dentro del acuerdo comercial con el Mercosur.
"Hoy podemos gritar un gol", dijo Orsi al celebrar la cuota de arroz que logró Uruguay para vender en la Unión Europea
Uruguay obtuvo el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año, y así lo celebró el presidente Orsi.
“Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol. Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias”, escribió el mandatario en X, al reproducir el posteo de la vicecanciller Valeria Csukasi.
La viceministra anunció que Uruguay obtuvo el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año.
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“Uruguay no se duerme”, escribió Csukasi al hacer el anuncio.
El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez también publicó un mensaje sobre el anuncio que hizo la vicecanciller Csukasi:
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