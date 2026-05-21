La vicecanciller Valeria Csukasi anunció este jueves de mañana que Uruguay se quedó con el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año, en el marco de la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques regionales.
"Uruguay no se duerme": se quedó con el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año
Así lo anunció la vicecanciller Valeria Csukasi: “Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo”.
“Hoy podemos confirmar que la cuota de arroz otorgada por la UE al Mercosur para todo este año (6.667 toneladas) se acabó. Y Uruguay se quedó con el 63% del total. Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo”, escribió la viceministra en redes sociales, y arrobó a la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio del Economía y al productor arrocero Alfredo Lago, de la Asociación Cultivadores de Arroz.
Precisamente Lago respondió al posteo de Csukasi en X, y escribió: “Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen cuota de arroz en el acuerdo porque nuestra Cancillería, a través de Valeria Csukasi y Juan Labraga la plantearon, insistieron y la negociaron, siendo el único país que lo hizo, por cierto, atendiendo la solicitud del sector arrocero uruguayo. Hoy, la capitalizamos”.
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