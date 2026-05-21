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LO ANUNCIÓ LA VICECANCILLER

"Uruguay no se duerme": se quedó con el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año

Así lo anunció la vicecanciller Valeria Csukasi: “Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo”.

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La vicecanciller Valeria Csukasi anunció este jueves de mañana que Uruguay se quedó con el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año, en el marco de la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques regionales.

“Hoy podemos confirmar que la cuota de arroz otorgada por la UE al Mercosur para todo este año (6.667 toneladas) se acabó. Y Uruguay se quedó con el 63% del total. Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo”, escribió la viceministra en redes sociales, y arrobó a la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio del Economía y al productor arrocero Alfredo Lago, de la Asociación Cultivadores de Arroz.

Precisamente Lago respondió al posteo de Csukasi en X, y escribió: “Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen cuota de arroz en el acuerdo porque nuestra Cancillería, a través de Valeria Csukasi y Juan Labraga la plantearon, insistieron y la negociaron, siendo el único país que lo hizo, por cierto, atendiendo la solicitud del sector arrocero uruguayo. Hoy, la capitalizamos”.

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Foto: FocoUy. 
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