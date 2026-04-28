"Hay que ser más contundentes en la represión del delito", dice Alejandro Sánchez tras asesinato del bebé en Colón

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que “hay que ser más contundentes en la represión del delito”, al ser consultado por el asesinato de un bebé de un año y medio en Colón este lunes . “Hay que apretar el pie en el acelerador”, agregó, en declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10.

El jerarca dijo tener “indignación por lo que sucedió ayer y lo que sucede, que las personas pierden la vida en tiroteos”. “Cuando es una persona inocente por supuesto que causa más dolor, pero ese dolor hay que transformarlo en fuerza para decir que los responsables de esto tienen que pagar las consecuencias. Les tienen que caer todo el peso de la ley”, añadió.

Para Sánchez, “la Policía está dando muestras de que va a ir al frente y está yendo a atender los temas de seguridad”. Señaló que poner “el pie en el acelerador” significa hacer un patrullaje más inteligente y atacar el crimen organizado, a las grandes bandas de delincuentes.

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Sin embargo, matizó: “Cuando pasan estas cosas (el asesinato del bebé) se demuestra que no alcanza y no es suficiente”. El secretario valoró una baja de 4% en los homicidios en el último tiempo, tras un crecimiento en el último quinquenio, valoró.

“Necesitamos que bajen mucho más. Nadie está conforme con la realidad de Uruguay”, agregó.

El homicidio del bebé en Colón

Un ataque a tiros en Colón, ocurrido en la tarde noche del lunes, terminó con la muerte de un bebé de un año y medio y dejó a su padre de 24 años herido. El tiroteo comenzó en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia.

El menor viajaba junto a su padre en un Volkswagen Vento cuando otro vehículo se acercó y sus ocupantes dispararon. Los tiros atravesaron el parabrisas del lado del conductor y, según los investigadores, el ataque fue directo contra el hombre.

Tras el ataque, el abuelo del bebé condujo hasta un supermercado cercano y desde allí ambos fueron trasladados a la mutualista. El bebé ingresó grave y murió a las 20:30 por un disparo en la cabeza, mientras que su padre sufrió heridas en el brazo, hombro y oído, y se encuentra estable.

La Policía trabajó sobre dos escenas —el lugar del ataque y donde quedó el vehículo— y analiza una posible conexión con otros episodios violentos recientes en la zona, incluido un homicidio ocurrido el 17 de abril.