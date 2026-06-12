Este viernes el entrenamiento de la Celeste es a puertas cerradas. En esa instancia, el técnico Marcelo Bielsa probará al once que debutará en el Mundial 2026 el lunes, frente a Arabia Saudita.
Fernando Muslera titular en el equipo probable de la Celeste de Marcelo Bielsa ante Arabia Saudita
El golero uruguayo llegará a los 17 partidos como arquero de la Selección Uruguaya en una copa del Mundo.
El periodista de Subrayado, Martín Charquero, se refirió a cuatro nombres que es casi seguro que estén en el juego del entrenador argentino. En el arco, Fernando Muslera, quien pasará a la historia de la Selección por ser el jugador con más partidos en mundiales, con camiseta celeste. Serán 17.
Además, Bielsa probará a Valverde, en posición abierto a la derecha, e irá con Darwin Núñez como referencia de área y Federico Viñas un poco más atrás.
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