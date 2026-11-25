El sindicato docente de Secundaria en Montevideo ( ADES ) realiza un paro este miércoles, por 24 horas, y convoca una asamblea desde las 13:00 horas, por reclamos vinculados a la matriz de los grupos y la elección de horas.

Para el sindicato "la ANEP prevé recortar más de 100 grupos para el año 2027" y "esto generará grupos superpoblados y docentes sin trabajo o, como fundamentó el presidente Caggiani, abocados a tareas fuera de las aulas".

De acuerdo al sindicato, que baje la población estudiantil debería llevar a que haya grupos menos poblados y con la posibilidad de que los docentes puedan enfocarse más en la "atención específica de cada estudiante".

"El bono demográfico debe representar una oportunidad para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, reduciendo la cantidad de estudiantes por grupo. La disminución de la matrícula no puede convertirse en un argumento para suprimir espacios educativos, ya que esto limita las posibilidades de atención específica a cada estudiante y deteriora las condiciones de trabajo docente", sostienen.

En ese sentido, también reclaman la asignación del 6+1% del PBI, que debe volver a ponerse a discusión del Parlamento en 2027.

Por parte de las autoridades de la ANEP, su presidente, Pablo Caggiani, dijo que trabajan en ámbitos bipartitos con el sindicato de profesores, pero aseguró que "la solución no es únicamente más grupos" e instó a pensar en las horas de trabajo para la mejora en la construcción de más mecanismo de apoyo a los estudiantes o mayor tiempo pedagógico.

"Cuando ven menos grupos, entienden que va a haber menos trabajo y me parece que esto es parte de lo que hay que resolver en los mecanismos de negociación colectiva", afirmó. Caggiani sostuvo que las autoridades de la educación tienen la disposición a ejecutar todos los recursos económicos del presupuesto.

"Cualquiera de nosotros tendríamos ese miedo si tenemos que elegir las horas todos los años y las vemos las horas en la matriz de grupo, no la vemos en figura de acompañamiento", indicó.