"Hasta ahora no hay evidencias, tampoco se descarta nada", dijo el fiscal sobre financiamiento político con el Fondo de la Construcción

"La Fiscalía continúa, en base a eso, no se descarta ningún tipo de medidas", aseguró el fiscal. Consultado sobre la existencia de indicios de que los fondos desviados hayan sido destinados al financiamiento político-partidario, Rodríguez sostuvo que "hasta ahora no hay evidencias, tampoco se descarta nada".

El fiscal recordó que en una primera etapa de la investigación hubo tres condenados. El 12 de junio, tres exintegrantes del Sindicato de la Construcción ( Sunca ) fueron condenados en proceso abreviado como coautores de los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado con penas de dos años y un mes y dos años y tres meses de prisión.

Rodríguez respondió a las medidas sustitutivas que planteó y solicitó la ahora condenada. "Es una situación planteable. Las hipótesis que ella plantea, si son verificables, puede realizarse la aplicación del instituto, que en definitiva va a resolver el juez de ejecución", afirmó.

Rey planteó en la audiencia tener una situación familiar complicada, con una hija de 13 años en tratamiento psicológico y con consumo de sustancia y su madre de 81 años, que es sorda y con varios problemas importantes de salud.