RECIBÍ EL NEWSLETTER
STELLA REY

Condenaron a dos años y cuatro meses de prisión a funcionaria del Fondo Social de la Construcción por desvío de fondos

La denuncia contra Stella Rey fue por 193 transacciones irregulares por 35 millones de pesos y 17.000 dólares. Se solicitó el decomiso del dinero en una cuenta del BROU y se investiga el destino de los demás fondos.

sunca-logo.jpg

La Justicia condenó este martes a Stella Rey, funcionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), a dos años y cuatro meses de cárcel por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos en calidad de posesión y tenencia.

Además, se solicitó el decomiso del dinero de la cuenta denunciada en el Banco República, que cuenta con un saldo de 353.000 pesos, los que serán puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas. Queda pendiente la restitución del dinero en dólares.

La denuncia contra la funcionaria fue por 193 transacciones irregulares por un monto de 35 millones de pesos y 17.000 dólares.

un funcionario de cafo y tres hinchas de nacional declaran ante la justicia en audiencia reservada por la bengala del clasico
Seguí leyendo

Un funcionario de CAFO y tres hinchas de Nacional declaran ante la Justicia en audiencia reservada por la bengala del clásico

"Cometí un delito. En su momento, no percibí la gravedad y cuando me di cuenta que los trabajadores aportantes eran los afectados y no la empresa. Tengo claro que tengo que pagar por eso", afirmó Rey durante la audiencia.

"Hace muchos meses que vengo con esto y me ha afectado muchísimo. Lo único que tenía era mi reputación y mi trabajo, lo perdí por lo que hice. Influyeron sobre mí, pero yo dejé que eso ocurra", agregó.

Rey relató: "Estoy en una situación familiar complicada; mi hija de 13 años está en tratamiento psicológica y ha comenzado con consumo de sustancia. Ella tiene una orden de restricción sobre mí y después de eso, nuevamente fui agredida por ella. La Policía lo sabe".

"En esa agresión me golpeó y me puso un cuchillo en el cuello. A pesar de todo siguen siendo mi hija. Mi mamá 81 años, es sorda y varios otros problemas de salud importantes", acotó.

Rey pidió la posibilidad de cumplir con medidas sustitutivas a la prisión para estar con su madre y su hija, "porque pierde el control y no sé qué puede pasar".

LA DENUNCIA

El 28 de enero de 2025, el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) realizó la denuncia. El fondo funciona puntualmente en dos aspectos: un programa de beneficios para la vivienda y un préstamo para la adquisición de materiales.

Rey fue empleada del Foscov desde 2005 y desvinculada en 2025, cuando era jefa de departamento. Viajó a Buenos Aires por controles médicos y la persona que la suplantó dio cuenta de los hechos irregulares. Allí, se dio una investigación interna que constató lo acontecido.

Se trató de una ruta sólida y diseñada, según la Fiscalía. La investigación continúa respecto a las cuentas bancarias para determinar a dónde fue enviado el dinero restante.

En acuerdo con fiscalía y la imputada, con la aprobación posterior del juez; se confirmó la condena de responsabilidad por 3 delitos en calidad de autora y en régimen de reiteración real debiendo cumplir 2 años y 4 meses de prisión en penitenciaria como autora de un delito de asociación para delinquir, apropiación indebida y un delito de lavado de activos en calidad de posesión y tenencia.

Lo más visto

Ademu desafilió a Pablo Caggiani (foto).
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca
LOS CERRILLOS, CANELONES

Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años fue asesinado de una puñalada por un vecino durante una discusión
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en el Cerrito; investigan caso de justicia por mano propia
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la peatonal de Cassinoni; lo investigan como rapiña

Te puede interesar

Un funcionario de CAFO y tres hinchas de Nacional declaran ante la Justicia en audiencia reservada por la bengala del clásico
INGRESO DE PIROTECNIA AL CENTENARIO

Un funcionario de CAFO y tres hinchas de Nacional declaran ante la Justicia en audiencia reservada por la bengala del clásico
Caggiani sobre desafiliación de Ademu: Es una decisión legítima de una organización sindical que uno no comprende
PRESIDENTE DE ANEP

Caggiani sobre desafiliación de Ademu: "Es una decisión legítima de una organización sindical que uno no comprende"
Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron canal abierto por este tema
ALFONSO RUEDA

Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron "canal abierto" por este tema

Dejá tu comentario