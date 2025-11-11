Condenaron a dos años y cuatro meses de prisión a funcionaria del Fondo Social de la Construcción por desvío de fondos

La Justicia condenó este martes a Stella Rey, funcionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), a dos años y cuatro meses de cárcel por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos en calidad de posesión y tenencia.

Además, se solicitó el decomiso del dinero de la cuenta denunciada en el Banco República, que cuenta con un saldo de 353.000 pesos, los que serán puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas. Queda pendiente la restitución del dinero en dólares.

La denuncia contra la funcionaria fue por 193 transacciones irregulares por un monto de 35 millones de pesos y 17.000 dólares.

"Cometí un delito. En su momento, no percibí la gravedad y cuando me di cuenta que los trabajadores aportantes eran los afectados y no la empresa. Tengo claro que tengo que pagar por eso", afirmó Rey durante la audiencia.

"Hace muchos meses que vengo con esto y me ha afectado muchísimo. Lo único que tenía era mi reputación y mi trabajo, lo perdí por lo que hice. Influyeron sobre mí, pero yo dejé que eso ocurra", agregó.

Rey relató: "Estoy en una situación familiar complicada; mi hija de 13 años está en tratamiento psicológica y ha comenzado con consumo de sustancia. Ella tiene una orden de restricción sobre mí y después de eso, nuevamente fui agredida por ella. La Policía lo sabe".

"En esa agresión me golpeó y me puso un cuchillo en el cuello. A pesar de todo siguen siendo mi hija. Mi mamá 81 años, es sorda y varios otros problemas de salud importantes", acotó.

Rey pidió la posibilidad de cumplir con medidas sustitutivas a la prisión para estar con su madre y su hija, "porque pierde el control y no sé qué puede pasar".

LA DENUNCIA

El 28 de enero de 2025, el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) realizó la denuncia. El fondo funciona puntualmente en dos aspectos: un programa de beneficios para la vivienda y un préstamo para la adquisición de materiales.

Rey fue empleada del Foscov desde 2005 y desvinculada en 2025, cuando era jefa de departamento. Viajó a Buenos Aires por controles médicos y la persona que la suplantó dio cuenta de los hechos irregulares. Allí, se dio una investigación interna que constató lo acontecido.

Se trató de una ruta sólida y diseñada, según la Fiscalía. La investigación continúa respecto a las cuentas bancarias para determinar a dónde fue enviado el dinero restante.

En acuerdo con fiscalía y la imputada, con la aprobación posterior del juez; se confirmó la condena de responsabilidad por 3 delitos en calidad de autora y en régimen de reiteración real debiendo cumplir 2 años y 4 meses de prisión en penitenciaria como autora de un delito de asociación para delinquir, apropiación indebida y un delito de lavado de activos en calidad de posesión y tenencia.