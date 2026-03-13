Estafa a mujer de 68 años derivó en operativo que desarticuló banda criminal y seis hombres fueron condenados

La Policía de Canelones desarticuló una banda criminal que estafó a una mujer de 68 años por más de un millón de pesos con un “ cuento del tío ”. Por esto, seis hombres fueron condenados por asociación para delinquir y estafa .

Según informó la Jefatura de Policía del departamento canario, la víctima recibió una llamada telefónica en la que un hombre se hizo pasar por policía y le aseguró que su hijo había atropellado a una mujer embarazada y se encontraba detenido.

Bajo esa presión, y mientras los delincuentes mantuvieron la comunicación activa durante más de cinco horas, la mujer fue inducida a recorrer distintas entidades bancarias y locales de cobranza para obtener dinero. Luego entregó el dinero en efectivo a los integrantes de la organización.

Seguí leyendo Pedía dinero para una persona con "problemas económicos graves y de salud mental" y fue condenada por estafa

El monto total de la estafa ascendió a más de 1.300.000 pesos y varias joyas de oro.

La investigación estuvo a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, que realizó diversas actuaciones para esclarecer el caso. Los efectivos analizaron cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y registros de cámaras particulares, lo que permitió identificar los vehículos utilizados y los integrantes de la organización. A partir de esa información se realizaron varios operativos que culminaron con la detención de los involucrados.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de 1º Turno de Las Piedras, a cargo de la jueza Sandra Mouzo, dictó condenas para los seis hombres implicados.

El Ministerio del Interior está trabajando fuertemente para evitar que se propaguen este tipo de estafas, para poder bajar los índices en esta modalidad delictiva. Una de las acciones es una campaña llamada "Verificá", para dar consejos a la ciudadanía sobre cómo evitar las estafas.

Previamente, estuvo circulando una campaña por las estafas del cuento del tío.

El director general de la Policía Comunitaria, Franco Zenone, indicó a Subrayado que también trabajan con instituciones bancarias para preparar a funcionarios para que puedan detectar a las personas que estén siendo víctimas del cuento del tío.

Según las cifras del Ministerio del Interior, se ha visto la evolución y transformación -en Uruguay y el mundo- de los delitos de estafa desde el año 2013.

En el último año se detectó "un descenso del 16,7% en la incidencia", dijo el director.

Para detectar estafas, Zenone explicó que "siempre nos enfrentamos a situaciones que parecen de urgencia" y que la recomendación es "tener a una persona de confianza con cual consultar y evacuar dudas respecto hacia si esa situación es real o no".

"Por lo general, las personas que cometen estos delitos los ponen en apuros, fingiendo que tenemos algún familiar que está en problema, que tuvo un accidente o algo. Poder corroborar esa información siempre es fundamental. No ponerse nervioso, no dar datos personales, no dar información de cuentas bancarias y siempre alertar a la autoridad policial respecto a esta situación", dijo. "Es muy importante hacer la denuncia", remarcó.