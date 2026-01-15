RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cerca de progreso

Hallaron la moto del hombre asesinado en una rapiña en los semáforos de ruta 102 y Coronel Raíz

La Policía ubicó la moto en un descampado cerca de Progreso tras un patrullaje aéreo. El vehículo era de Pedro Montero, asesinado de un disparo en la cabeza la semana pasada.

Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado. Lugar donde hallan moto de la víctima, cerca de Progreso.

Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado. Lugar donde hallan moto de la víctima, cerca de Progreso.

La Policía encontró este jueves la moto que había sido rapiñada a Pedro Montero, el hombre que fue asesinado durante una rapiña en los semáforos de ruta 102 y Coronel Raíz, en la zona de Colón. El vehículo fue hallado en un descampado cerca de Progreso, localizado desde el aire por efectivos que patrullaban en un helicóptero de la Dirección de Aviación.

Los investigadores harán pericias para intentar obtener elementos que permitan avanzar en la identificación de los autores del homicidio, que ocurrió en la noche del miércoles, poco antes de la hora 23:00.

Montero, de 32 años, circulaba junto a su sobrino de 21 en la moto Kawasaki negra de alta cilindrada. Al detenerse en los semáforos del cruce de ruta 102 y Coronel Raíz, en el límite de Abayubá y Colón, fueron interceptados por dos delincuentes que llegaron en otra moto, armados y con cascos puestos.

Montero aceleró para intentar escapar y en ese momento uno de los delincuentes le disparó en la cabeza. Los rapiñeros huyeron por la ruta 102 llevándose la Kawasaki y la moto en la que se desplazaban, informó entonces Subrayado.

Un patrullero acudió tras el llamado de emergencia y encontró al hombre herido de gravedad, tendido en la calle. Fue trasladado al Hospital Policial, donde a la 1:40 de la madrugada se constató su muerte a raíz de la herida de arma de fuego. El sobrino de la víctima no resultó herido.

El caso quedó a cargo del Departamento de Homicidios, mientras que Policía Científica trabajó en la escena para recolectar evidencia que aporte a la investigación.

