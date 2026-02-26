RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Dos heridos graves en el puente de la barra de Santa Lucía; motociclista embistió a un hombre que empujaba un auto

Un auto estaba detenido sobre el puente y era empujado por un hombre. En ese mismo sentido, circulaba una moto que terminó impactando por alcance contra el vehículo.

policia-puente-santa-lucia

Un siniestro de tránsito ocurrido en la zona de Santiago Vázquez dejó como saldo dos personas gravemente heridas y obligó al corte del puente de la barra de Santa Lucía durante varias horas en la mañana.

De acuerdo a la información disponible, un automóvil se encontraba detenido sobre el puente y era empujado por un hombre. En ese mismo sentido, circulaba una moto que, por causas a determinar, terminó impactando por alcance contra el vehículo.

Como consecuencia del choque, el motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial.

Policía Caminera
Siniestro de tránsito entre tres autos y una moto dejó a dos personas heridas graves

Por su parte, el hombre que empujaba el auto también sufrió lesiones graves y debió ser ingresado para recibir atención médica.

La escena fue periciada por policía científica, que trabajó en el análisis de las circunstancias del hecho para establecer responsabilidades. Estas tareas motivaron el corte total de la circulación en la zona durante varias horas.

Temas de la nota

