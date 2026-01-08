RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino

El hombre iba en la moto con su sobrino cuando dos delincuentes lo interceptaron en otra moto. Al intentar huir le dispararon en la cabeza.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio. Escena del homicidio en ruta 102 y Coronel Raíz.

Un hombre de 32 años y su sobrino de 21 circulaban en la noche del miércoles, poco antes de la hora 23, en una moto Kawasaki negra de alta cilindrada y al llegar al cruce de la ruta 102 y Coronel Raíz, en el límite de Abayubá y Colón, se detuvieron en los semáforos.

Allí fueron interceptados por dos delincuentes que llegaron en otra moto. Estaban armados y con los cascos puestos.

El conductor de la moto, al advertir la rapiña, aceleró para escapar del lugar y allí fue cuando uno de los delincuentes le disparó en la cabeza.

Los delincuentes huyeron por la ruta 102 en la moto en la que estaban y en la Kawasaki que robaron al hombre y su sobrino.

Ante el llamado de emergencia un móvil policial llegó al lugar donde estaba el hombre tendido en la calle, herido de gravedad.

Fue trasladado en una ambulancia al Hospital Policial, donde a la 1:40 de la madrugada, casi tres horas después de la rapiña, se constató su muerte por una herida de arma de fuego en la cabeza.

El caso pasó a manos del Departamento de Homicidios, que trabajó en la escena realizando las primeras actuaciones para dar con los dos delincuentes que rapiñaron la moto y mataron al conductor. El sobrino de la víctima no fue herido.

También trabajó Policía Científica relevando la escena para obtener evidencia que sirva para la investigación.

