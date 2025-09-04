Hallan un cuerpo en el Río de la Plata frente a la Playa de Pocitos

Foto: Subrayado.

El cuerpo de una mujer fue visto en el Río de la Plata frente a la Playa de Pocitos minutos antes del mediodía de este jueves. El hallazgo lo hicieron personas que caminaban por la rambla y llamaron a la Policía.

Desde el 911 derivaron el llamado a la Prefectura, que fue al lugar por tierra y también se acercó al lugar con un gomón. Los efectivos sacaron el cuerpo del lugar y lo trasladaron a morgue.

Al momento la víctima no fue identificada y la autopsia y otros trabajos forenses serán claves para establecer ese dato y la causa de muerte.