El cuerpo de una mujer fue visto en el Río de la Plata frente a la Playa de Pocitos minutos antes del mediodía de este jueves. El hallazgo lo hicieron personas que caminaban por la rambla y llamaron a la Policía.
Hallan un cuerpo en el Río de la Plata frente a la Playa de Pocitos
Prefectura navegó con un gomón por el lugar del hallazgo para quitar el cuerpo del agua.
Desde el 911 derivaron el llamado a la Prefectura, que fue al lugar por tierra y también se acercó al lugar con un gomón. Los efectivos sacaron el cuerpo del lugar y lo trasladaron a morgue.
Al momento la víctima no fue identificada y la autopsia y otros trabajos forenses serán claves para establecer ese dato y la causa de muerte.
Policía difunde pedido de ayuda para ubicar a los niños de 2 y 6 años llevados a la fuerza por su padre
