montevideo

Hallan un cuerpo en el Río de la Plata frente a la Playa de Pocitos

Prefectura navegó con un gomón por el lugar del hallazgo para quitar el cuerpo del agua.

Foto: Subrayado.&nbsp;

El cuerpo de una mujer fue visto en el Río de la Plata frente a la Playa de Pocitos minutos antes del mediodía de este jueves. El hallazgo lo hicieron personas que caminaban por la rambla y llamaron a la Policía.

Desde el 911 derivaron el llamado a la Prefectura, que fue al lugar por tierra y también se acercó al lugar con un gomón. Los efectivos sacaron el cuerpo del lugar y lo trasladaron a morgue.

Al momento la víctima no fue identificada y la autopsia y otros trabajos forenses serán claves para establecer ese dato y la causa de muerte.

Fotos: difusión Ministerio del Interior, con autorización judicial.
