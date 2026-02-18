Hallan un cuerpo en descomposición en zona de Laguna Garzón, límite entre Maldonado y Rocha

El cuerpo de un hombre fue hallado en el mediodía de este miércoles en el Océano Atlántico, en la zona de la Laguna Garzón, límite de los departamentos de Maldonado y Rocha.
Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el cadáver está en un estado de descomposición avanzado y que, de momento, no fue posible identificar a la víctima. El cuerpo tiene "entre una semana y un poco más de días en el mar", señaló el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas. Agregó que el hombre tenía "entre 40 y 50 años".
Ya las primeras revisiones permitieron descartar que se trate del cuerpo del pescador desaparecido en Cabo Polonio, Rocha, añadió el prefecto.
En el caso intervino un médico forense. Se procura identificar a la víctima lo antes posible, se está a la espera del resultado de pericias. Al momento no se cuenta con más información.
