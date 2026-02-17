RECIBÍ EL NEWSLETTER
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito

Excavar desde la superficie en esas condiciones implica mayores dificultades, ya que puede requerir el uso de explosivos, más tiempo de trabajo o una inversión más alta, opinó Claudio Gaucher.

Claudio Gaucher, doctor en Geología.

18-de-julio-transporte-omnibus-taxi-suelo-ciclovia-transito

Claudio Gaucher, doctor en Geología.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicó un informe técnico que estudia la geología en el Centro de Montevideo y evalúa la viabilidad de realizar túneles para la circulación de ómnibus, además de los costos y las posibles complicaciones que podría presentar la obra.

El doctor en Geología Claudio Gaucher explicó a Subrayado que el basamento de Montevideo se compone de una formación rocosa de rocas duras y, por encima, una cobertura sedimentaria más fácil de excavar.

Sin embargo, señaló que en El Gaucho y Plaza Cagancha aparece granito relativamente fresco a profundidades de unos cinco metros.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente entre taxis en 18 de Julio.
Según indicó, excavar desde la superficie en esas condiciones implica mayores dificultades, ya que puede requerir el uso de explosivos, más tiempo de trabajo o una inversión más alta.

Costos de excavación.

SUELO MONTEVIDEO DOS

Claudio Gaucher, doctor en Geología.

En cuanto a los costos, Gaucher sostuvo que el proyecto total menciona una base de 590 millones de dólares, sin contemplar algunos gastos adicionales, y que se prevé un plazo estimado de 2,5 años para concluir la obra.

Además, planteó que podría evaluarse un proyecto más ambicioso: un túnel más extenso, con utilización de trenes, desde puente Carrasco hasta plaza Independencia, con un tiempo estimado de 20 minutos de recorrido.

