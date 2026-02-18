Un muerto y tres heridos en choque frontal en ruta 3 a la altura de Paysandú

Un hombre murió tras un choque frontal entre dos autos a las cuatro de la madrugada de este miércoles en el kilómetro 363 de la ruta 3 , en Paysandú . La víctima tenía 63 años, informó la Policía Caminera.

De acuerdo con la información oficial, el hombre viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados, el que viajaba hacia el sur. En tanto, el conductor y un segundo acompañante fueron trasladados en ambulancia a centros médicos.

En el otro auto, que iba hacia el norte, tenía un único ocupante, un joven de 26 años que resultó con lesiones pero está fuera de peligro. Dijo a la Policía que el otro auto invadió su senda y no pudo evitar la colisión. Despistó y volcó.

Seguí leyendo Cinco detenidos en allanamiento en el Centro tras robo a asociación civil que trabaja con el Mides

El lugar es una recta, pavimento y banquina en buen estado, visibilidad nocturna sin iluminación artificial, agregó Caminera. Las pericias determinarán lo ocurrido y se aguarda por la evolución médica de las otras víctimas, que están siendo asistidas en centros de salud.

La ruta estuvo cortada en ese lugar, por trabajos de Policía Científica y otras autoridades, hasta pasadas las diez de la mañana. En ese horario la vía quedó liberada.