MONTEVIDEO

Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores

"Cada día de afectación interrumpe una cadena, impide cumplir con los plazos que se pactaron con el cliente, genera un montón de distorsiones", sostuvo Margarita Varela, de la Unión de Exportadores.

margarita-varela-union-exportadores

Desde la Unión de Exportadores hablan con preocupación por las medidas de sindicatos portuarios y explicó las consecuencias para el sector, que "afecta la competitividad y la imagen del país como cumplidor".

"Hay un barco que canceló la entrada al puerto de Montevideo por esta situación de conflicto y quedaron cantidad de contenedores sin poder embarcar", sostuvo Margarita Varela, de la Unión de Exportadores. "Significa que el exportador ahora va a tener que reprogramar, tratar de buscar otro barco que tenga espacio para cargar esos contenedores y le va a tener que explicar a su cliente por qué no puede cumplir con el plazo pactado", añadió.

"Por el puerto sale el 80% de la exportación de los productos uruguayos que salen al mundo y del trabajo uruguayo que sale con todos esos productos. Entonces, cada día de afectación interrumpe una cadena, impide cumplir con los plazos que se pactaron con el cliente, genera un montón de distorsiones, y realmente es preocupante, porque no es un día particular, sino que es una acumulación y un desgaste. El año pasado tuvimos 36 situaciones de interrupciones, es mucho, es un perjuicio muy grande", explicó.

mahia concurre este miercoles al parlamento convocado por la oposicion; hablo de sobredosis de llamados
