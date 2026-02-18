Gran despliegue policial en Paso Molino: reconstruyeron el homicidio de Joaquín Klüver en 1972

Un importante operativo policial se desplegó este miércoles en la mañana en Paso Molino para la reconstrucción del homicidio de Joaquín Ariel Klüver Otarola, ocurrido el 6 de diciembre de 1972 durante una manifestación estudiantil en Montevideo .

La zona fue cortada y vallada varias manzanas a la redonda, con desvíos en el transporte y restricciones para vehículos en general, lo que generó cambios en la circulación habitual del barrio. Pero pasadas las 10:30 la circulación ya volvía a la normalidad.

La jueza Isaura Tórtora explicó este miércoles en el lugar que “se trataba de una manifestación de estudiantes contra la ley de enseñanza” y recordó que la víctima “tenía 22 años y era militante del Partido Comunista”.

Indicó que en el expediente hay distintas versiones sobre lo ocurrido. “Una es que falleció durante una caminata en la feria vecinal y otra dice que fue dentro del móvil policial en el que era trasladado herido. Luego lo atienden en el Hospital Militar”, detalló.

Gran-despliegue-policial-en-Paso-Molino-reconstruyen-el-homicidio-de-Joaquín-Klüver-en-1972-fotoeuge-dos Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Sobre la instancia realizada, la jueza señaló que “la reconstrucción tiene por finalidad tratar de representar qué fue lo que ocurrió, de acuerdo a la versión del imputado”, quien estuvo presente junto a su defensa, así como la Fiscalía y las demás partes.

Precisó que el imputado es un militar y que hay otros indagados por el caso. “El imputado se encontraba con los estudiantes al momento del episodio, según su versión. Es muy importante para el juez y los fiscales ver dónde se desarrollaron los hechos”, afirmó.

Tórtora agregó que la orden que tenía la Policía ese día era “reprimir esa manifestación” y que se procura establecer si fue un solo disparo.

Respecto al corte de calles varias manzanas a la redonda en Paso Molino, sostuvo que “siempre se corta por seguridad, para poder trabajar con más libertad”.

El caso Joaquín Klüver.

Joaquín Klüver tenía 22 años, era oriundo de Mercedes (Soriano), estudiaba agronomía y militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR). Ese día participaba de una concentración y volanteada en rechazo a la ley de enseñanza, convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay.

Durante la movilización, efectivos militares del Grupo de Artillería Nº 1 persiguieron a los estudiantes en un vehículo militar y dispararon sus armas. En ese operativo, el joven fue subido a un vehículo militar y, en circunstancias que no quedaron claras, recibió un disparo. Sus compañeros lo buscaron sin conocer su paradero hasta que al día siguiente se confirmó su muerte. Las Fuerzas Conjuntas informaron entonces que había fallecido durante una intervención quirúrgica en el Hospital Militar.

No obstante, autopsias independientes realizadas en Mercedes y una denuncia parlamentaria señalaron que el estudiante fue asesinado por la espalda.