Condenaron a siete años de cárcel al hombre que asesinó a tiros a otro el sábado en La Comercial

La Justicia condenó al hombre de 27 años que el sábado de tarde asesinó a tiros a otro de 38 en un ataque a balazos ocurrido en la zona del barrio La Comercial .

El condenado , que ya tenía tres antecedentes penales, el último de 2018 por estupefacientes, había sido detenido detenido por personal del Departamento de Homicidios de la Policía.

El sábado sobre las seis de la tarde, el hombre de 38 años fue acribillado a balazos cuando circulaba en una camioneta Ford EcoSport blanca.

El hombre asesinado tenía cuatro antecedentes penales, el último como autor de un homicidio agravado de 2020. Iba circulando por Nicaragua y Arenal Grande cuando fue atacado a tiros por un hombre. En la escena estaba también una mujer de 19 años, la pareja del atacante.

El herido alcanzó a manejar por dos cuadras hasta que en Hocquart y Emilia Pardo Bazán, chocó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Fue trasladado hasta el Hospital Español, donde falleció.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación que junto a Policía Científica relevaron la escena en busca de indicios que los llevaron a identificar a los responsables.

De la investigación surgió que el hombre asesinado y el atacante se conocían y tenían una disputa por la venta de drogas en la zona.

El detenido quedó a disposición de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, que logró la imputación del detenido por un delito de homicidio con un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares pública a la pena de 7 años de cárcel.

Los investigadores del Departamento de Homicidios continúan con las tareas para detener a la mujer de 19 años que estuvo en el momento del crimen para establecer responsabilidades.