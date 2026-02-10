Armada cierra el caso y reduce el operativo de búsqueda del pescador en Rocha

La Armada Nacional resolvió cerrar el caso y reducir el operativo de búsqueda del pescador desaparecido en el océano Atlántico, frente a la costa de Rocha , luego de más de una semana de tareas sin resultados positivos.

El vocero de la Armada, Alejandro Pérez, explicó este martes que la búsqueda no fue cancelada, pero sí se dispuso una reducción de recursos. Señaló que, con el paso de los días y sin nuevos indicios, disminuyen las expectativas de encontrar al hombre con vida, por lo que el caso se cerró para las autoridades.

Hasta el momento, durante el operativo se habían encontrado un salvavidas que sería de la embarcación , además de un celular, llaves y lentes del pescador dentro de un táper.

El hombre desaparecido es Oscar Calimares, pescador artesanal y oriundo de Cabo Polonio. Según informaron vecinos a Subrayado, fue visto por última vez el lunes 2 de mañana, cuando bajó su lancha y se dirigió hacia las islas frente a la costa. Horas después, un guardavidas observó la embarcación dada vuelta en el mar.

La lancha, una embarcación deportiva regularizada y habilitada para pesca artesanal, fue remolcada hasta la costa por otras dos embarcaciones de la zona. Hasta este martes, la búsqueda se realizó por agua, aire y tierra, con participación de medios navales, aviones, gomones. Colaboraron pescadores artesanales.