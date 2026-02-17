Hinchas de Peñarol transfirieron dinero perdido y el club regaló dos camisetas firmadas a la pareja estafada en venta de panchos

El plantel de Peñarol envió camisetas firmadas a Wilson y Susana, la pareja que fue estafada con billetes falsos durante el partido de Central Español y el aurinegro el pasado domingo en las afueras del Campus de Maldonado.

Además, un grupo de hinchas hizo una colecta y le transfirieron a la pareja el monto que perdieron.

Wilson y Susana agradecieron el gesto y dijeron a Subrayado que lo más importante es que van a seguir luchando. "Muy agradecidos en todo, de corazón", destacó Wilson.

Seguí leyendo Humoristas Los Rolin colaboran con pareja de pancheros estafada en Maldonado: "Hay mucho más gente buena que mala"

El directivo del club, Víctor Bedrossian, entregó a los damnificados el presente como forma de colaborar con ellos ante la situación que los llevó a perder $30.000.

"Una vez que trascendió la noticia partimos en dos, por un lado grupo de hinchas y después por otro lado la comunicación con el club, con el presidente. Hay un grupo de hinchas que decidió hacer una colecta para poder cubrir esos 14 mil pesos, que en el día de hoy se le transfirieron a Wilson y a Susana", contó Bedrossian.

Y agregó: "Por otro lado el club y sus jugadores les envía dos camisetas firmadas porque sabemos que Wilson está haciendo todo esto también para hacer un extra para poder operarse ambas rodillas. De esta manera creemos que puedan generar una rifa, una subasta, para poder colaborar con la operación de Wilson".

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, también se comunicó con Wilson.

"La institución en esto no tiene mucho que hacer, pero frente a las situaciones Peñarol va mucho más allá de lo que pasa adentro de la cancha, Peñarol es todo lo social también", destacó el dirigente.

Wilson comentó que luego de su operación tiene pensado hacer un beneficio y regalarle panchos a los niños.