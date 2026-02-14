Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa

Un hombre de 28 años, con antecedentes penales, fue asesinado este sábado de varios disparos de arma de fuego y la camioneta que conducía terminó incrustada en una vivienda en el barrio Las Acacias .

El sistema ShotSpotter alertó a la Policía de varios disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Juan Acosta y Gregorio Pérez. Cuando los efectivos llegaron al lugar vieron una camioneta Ford EcoSport incrustada en una casa de la calle Juan Acosta.

El vehículo tenía varios impactos de bala en el parabrisas y adentro se encontraba un hombre con heridas de arma de fuego y abundante sangrado en el torso. Además, tendido junto a una volqueta había otro hombre que presentaba lesiones por el choque, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Una emergencia médica constató el fallecimiento del hombre de 28 años que estaba en el interior de la camioneta. Mientras que el otro fue diagnosticado con herida cortante en el cuello y en el cuero cabelludo.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena del homicidio.