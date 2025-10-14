Hallan el cuerpo de un hombre en el Río de la Plata y estiman que es de quien buscaban tras caer de un kayak

Foto: Ricardo Figueredo, Subrayado. Archivo.

El vocero de la Armada, Alejandro Pérez, informó que a las nueve de la mañana de este martes fue hallado un cuerpo en la playa de La Floresta (Canelones), en un estado de descomposición avanzado. Por la zona y el tiempo de que el cuerpo estuvo en el agua, las autoridades presumen que es el hombre que fue perdido de vista hace una semana en la zona.

El martes 7, temprano en la mañana, dos hombres que iban a bordo de un kayak en el Río de la Plata, a la altura de la desembocadura del arroyo Pando, cayeron al agua. Uno de ellos nadó hasta la orilla y fue atendido por un principio de hipotermia; fue él que consiguió un teléfono y llamó a las autoridades.

Entonces la Prefectura desplegó un operativo de búsqueda que no tuvo resultados positivos. El segundo hombre siguió desaparecido. No se supo más nada de él, luego de ser perdido de vista por su compañero.

Este martes el hallazgo del cuerpo hace pensar que se trata de esa persona, pero se aguarda por el resultado de ADN y el trabajo de los médicos forenses para determinarlo. De forma primaria, Pérez adelantó que, en base a tatuajes, se trataría de la misma persona.