Un kayak se dio vuelta en el Río de la Plata y una persona logró llegar a tierra pero otra esta desaparecida

Dos personas que navegaban en un kayak cayeron al agua luego de que la embarcación liviana se diera vuelta, en la mañana de este martes, en el Río de la Plata . Fue a la altura de la desembocadura del arroyo Pando , en Ciudad de la Costa , Canelones.

Una de ellas logró nadar hasta la orilla y allí, tras conseguir un celular, llamó a la subprefectura de Solymar para avisar sobre lo ocurrido. En esa comunicación afirmó que la segunda persona se encontraba desaparecida.

Las autoridades llegaron al lugar y trasladaron a la víctima para que recibiera asistencia, debido a que sufrió principio de hipotermia, debido a las bajas temperaturas de este martes a primera hora, más aún la del agua.

El segundo tripulante está siendo buscado por la Prefectura, que desplegó todos los recursos posibles, dijo el vocero de la Armada, Alejandro Pérez.

El vocero señaló que las personas no habían informado sobre la salida que harían en el kayak en esa zona.