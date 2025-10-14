RECIBÍ EL NEWSLETTER
Argentina: Justicia confirmó que cuerpo desmembrado es del remisero que trasladó a Pablo Laurta

Laurta fue detenido en Gualeguaychú, cuando se encontraba con su hijo, menos de una hora antes del cruce previsto hacia Uruguay.

La Justicia de Argentina confirmó este martes que el cuerpo desmembrado encontrado este lunes en Los Pinos, dentro de Entre Ríos, es del remisero Martín Palacios, que trasladó al uruguayo Pablo Laurta, quien es el principal sospechoso del homicidio.

Laurta contactó a Palacios, a quien aparentemente conocía -por la forma en la que se saludaron al encontrarse-, a través de Uber para trasladarse desde Concordia a Córdoba. Ese día del encuentro, la familia de Palacios perdió contacto con él. Luego, su auto apareció incendiado y este lunes, su cuerpo desmembrado en Entre Ríos, cerca de Concordia.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó este martes una conferencia de prensa sobre el caso del uruguayo Pablo Laurta, detenido y acusado de doble femicidio en Córdoba, donde asesinó a su expareja y a la madre de ella antes de escapar con su hijo de 5 años.

Trump advierte que la ayuda a Argentina está vinculada a resultado electoral del 26 de octubre

“Estamos ante una verdadera mente criminal metódica, que manejó todas las variables y no actuó por mero impulso. Tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer. Será motivo de estudio de libros y manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes”, sostuvo Roncaglia.

Laurta fue finalmente detenido en Gualeguaychú, cuando se encontraba con su hijo, menos de una hora antes del cruce previsto hacia Uruguay.

